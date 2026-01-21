الأربعاء 21 يناير 2026
الخطيب وعبد الحفيظ يحفزان لاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم اليوم، وذلك لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل السفر استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض الأهلي  مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

الأهلي الخطيب محمود الخطيب النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ

