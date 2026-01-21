سموحة يتخطى فاركو بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

18 حجم الخط

الدوري المصري، انتهت مباراة سموحة أمام فاركو، بفوز الأول بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف سموحة خالد الغندور في الدقيقة 45+6 من ركلة جزاء، وعزز محمد مصطفى تقدم الموج الأزرق بهدف ثانٍ في الدقيقة 69

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، انحسر اللعب في منطقة وسط الملعب في أغلب الفترات، مع أفضلية نسبية في المحاولات الهجومية من جانب فريق سموحة، وأتيحت له بعض الفرص لم يحسن استغلالها بسبب الرعونة والتسرع، كانت أخطرها عن طريق بابا بادجي.

في المقابل، اعتمد فاركو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة بالغة على مرمى أحمد ميهوب حارس سموحة، وكانت أخطرها في الدقيقة 45+2 عن طريق أليو بداراه، الذي اخترق دفاع سموحة وانفرد بالمرمى وأطلق تسديدة قوية ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة 50 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مهاجم سموحة، تقدم لها خالد الغندور وسددها بثقة على يمين الحارس محمد سعيد شيكا، ليتقدم فريقه بهدف دون مقابل.

وشهد الشوط الثاني سيطرة واستحواذ لصالح سموحة، وكانت له الأفضلية الهجومية، ونجح في تسجيل هدف التعزيز في الدقيقة 69 عن طريق محمد مصطفى من ضربة رأس بعد عرضية رائعة من ركلة ركنية.

ارتفعت معنويات سموحة بعد الهدف وواصل هجماته الخطيرة على مرمى فاركو، فيما تخلى الأخير عن حذره الدفاعي وبدأ التقدم باتجاه مرمى سموحة بحثًا عن الهدف الأول لتضييق الفارق، ولكنه لم ينجح.

تشكيل سموحة أمام فاركو

دخل فريق سموحة مباراته أمام فاركو في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: هشام حافظ، عبد الرحمن عامر، محمد كوني، محمد رجب.

خط الوسط: خالد الغندور، عمرو السيسي، شريف رضا، سمير فكري.

خط الهجوم: بابا بادجي، حسام أشرف.

تشكيل سموحة، فيتو

تشكيل فاركو أمام سموحة

في المقابل، أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه لمواجهة سموحة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جابر كامل، معاذ أحمد، بابا سار، محمد عز.

خط الوسط: وليد مصطفى، فتحي محمد، يوسف جلال، ياسين الملاح.

خط الهجوم: محمود فرحات، اليو بداراه.

ترتيب سموحة وفاركو في الدوري المصري

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن بعدما خاض 13 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين.

فيما تجمد رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلها.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 15 من الدوري المصري إقامة 5 مباريات وتأجيل 5 مواجهات أخرى كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري

الأربعاء 21 يناير

سيراميكا والاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً

سموحة وفاركو: الساعة 8 مساءً

الخميس 22 يناير

وادي دجلة وغزل المحلة: الساعة 5 مساءً

حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية: الساعة 5 مساءً

الإسماعيلي والمقاولون العرب: الساعة 8 مساءً

وتأجلت مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

