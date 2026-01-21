الأربعاء 21 يناير 2026
رياضة

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك في الدوري السعودي

حقق النصر فوزًا صعبًا على نادي ضمك بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

 

 مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي
وافتتح عبدالرحمن غريب التسجيل لفريق النصر في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعدما استقبل عرضية أرضية من كينجسلي كومان، حولها ببراعة إلى داخل الشباك.

وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 50، بعدما انفرد بالمرمى، مستفيدًا من تمريرة مواطنه جواو فيليكس.

بينما سجل جمال حركاس هدف ضمك الأول في الدقيقة 67، بعدما حول كرة عرضية من ركلة ركنية إلى داخل الشباك بضربة رأسية.

وبذلك يرفع النصر رصيده إلى 37 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق الأهداف أمام الأهلي صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط خلف الهلال صاحب الصدارة.

في المقابل، توقف رصيد ضمك عند 11 نقطة، يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

