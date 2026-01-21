دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول أمام مارسيليا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق محمد صلاح نجم ليفربول، رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، التي تجمعهما حاليا على ملعب الفيلودروم في إطار منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن محمد صلاح يخوض مباراته رقم 88 في البطولات الأوروبية الكبرى مع ليفربول، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين في تاريخ الريدز خوضا للمباريات الأوروبية.

وعادل محمد صلاح رقم إيان جالاجان، ولا يتجاوزه في عدد المباريات مع الريدز سوى جيمي كاراجر الذي خاض 130 مباراة وستيفن جيرارد الذي لعب 111 مباراة.

وتعد هذه المباراة هي أول مباراة يبدأ فيها النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي منذ خسارة ليفربول أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا قبل 56 يومًا.

ويعود محمد صلاح للمشاركة أساسيًا مع ليفربول في أول مباراة منذ خسارة منتخب مصر أمام السنغال وخروجه من نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في المغرب النسخة الماضية.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد المصري محمد صلاح أساسيًا في مباراة اليوم أمام مارسيليا.

تشكيل ليفربول اليوم أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

ضم تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من: مامارداشفيلي، وودمان، إندو، كييزا، جونز، جاكبو، روبرتسون، نيوني، نجوموها.

ترتيب ليفربول ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

ويملك ليفربول 12 نقطة في رصيده ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز 11، ومارسيليا لديه 9 نقاط في رصيده.

ويدخل ليفربول المباراة بعد تعادله في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام خصمه بيرنلي بهدف لمثله، ويسعى فريق آرني سلوت للعودة للنتائج الإيجابية.

أما أصحاب الأرض مارسيليا حققوا فوزًا عريضًا على أنجيه بالدوري الفرنسي في الجولة الماضية، وذلك بخماسية لهدفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.