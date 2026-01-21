حسين لبيب يستقبل مشجع الزمالك في مكتبه

18 حجم الخط

استقبل نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، المشجع محمد خميس هاشم، الذي كان متواجدًا في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب لدعم الفريق خلال مباراة المصري، في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك في زيارة خاصة للقلعة البيضاء.

ورحب الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بالمشجع الزملكاوي الوفي، مشيدًا بحرصه على مساندة فريق الكرة في جميع الأوقات، ومؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم لتحفيز اللاعبين في مختلف المحافل المحلية والقارية.

كما حرص حسام المندوه، أمين صندوق النادي، على استقبال المشجع، مؤكدًا تقدير الزمالك لكل مشجع يظل بجانب الفريق، ومطالبًا بمواصلة هذا الحضور والتشجيع المستمر.

وخلال الزيارة، قام المشجع محمد خميس بجولة داخل متحف النادي، واستمتع بالتعرف على تاريخ الزمالك العريق، وتفقد البطولات والمقتنيات التاريخية، والتقط صورًا تذكارية تعكس حبه وارتباطه بالنادي.

وأعرب المشجع الزملكاوى الوفى محمد خميس عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة المميزة، مشيرًا إلى شعوره بالفخر والانتماء للنادي، ومؤكدًا أنه سيظل داعمًا دائمًا للزمالك، وأن هذه التجربة أضافت له ذكرى لا تُنسى في قلب كل مشجع للقلعة البيضاء.

