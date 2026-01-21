انتظام الدوليين في مران الزمالك ومشاركة دونجا

18 حجم الخط

أدى عبد الله السعيد وأحمد ربيع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وانتظم رباعي الزمالك الدولي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من صفوف المنتخب الأول بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

وشارك الرباعي في التدريبات البدنية والفنية مع الفريق بصورة طبيعية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك نبيل عماد دونجا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعبان للشفاء من الإصابة، وكان "دونجا" يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين كان يشكو "إيشو" من تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وانتظم الثنائي في الفقرة البدنية، والتدريبات الخططية بصورة طبيعية استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصري.

وشهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، تواجد محمد خميس هاشم، مشجع نادي الزمالك، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أُقيم اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بناءً على الدعوة التي وجهها جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، للمشجع من أجل حضور المران، تكريمًا له بعدما تواجد في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصري في المباراة الأخيرة ببطولة كأس عاصمة مصر.

واستقبل جون إدوارد، المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد، مدير الكرة، ولاعبو الفريق، المشجع، ورحبوا به، كما أهدوه قميص الفريق الأول لكرة القدم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال شهر يناير الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات.

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.