أفشة ومحمد عبد الله يسجلان، سيراميكا يبتعد بصدارة الدوري بفوز على الاتحاد السكندري

الدوري المصري، فاز سيراميكا كليوباترا على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيئة استاد قناة السويس، ضمن الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم سيراميكا بالهدف الأول عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 16، قبل أن يفتتح محمد مجدي أفشة أول هدف بقميص الاتحاد السكندري بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم أضاف صديق أوجولا هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سيطر فريق الاتحاد السكندري بحثا عن هدف التعادل، فيما اعتمد سيراميكا على الهجمات المرتدة التي نجح في إحداها من خطف الهدف الثالث عن طريق محمد عبد الله المنضم حديثا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

جاء الهدف في الدقيقة 79، بعد تمريرة بينية إلى إسلام عيسى توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وراوغ مدافع الاتحاد ليرسل عرضية مميزة قابلها محمد عبد الله برأسية في شباك الاتحاد، لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا 3 / 1.

تشكيل سيراميكا أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فريدي كوابلا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد طارق - جاستيس آرثر - عمر كمال - إبراهيم محمد - عمرو قلاوة - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد عبد الله - محمد صادق.

صراع سيراميكا والاتحاد السكندري

بتلك النتيجة رفع سيراميكا رصيده في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة جمعها من 14 مباراة، حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني تامر مصطفى عند 8 نقاط في مؤخرة جدول الدوري حيث يحتل المركز العشرين، من 14 مباراة، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وتلقى 10 هزائم.

وضم زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية كل من محمد مجدي أفشة من الأهلي ومحمود عبد العاطي "دونجا" من بيراميدز، أما سيراميكا فضم عمر كمال ومحمد عبد الله من الأهلي.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز إقامة 5 مباريات وتأجيل 5 مواجهات أخري كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري

الأربعاء 21 يناير

سيراميكا والاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً

سموحة وفاركو: الساعة 8 مساءً

الخميس 22 يناير

وادي دجلة وغزل المحلة: الساعة 5 مساءً

حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية: الساعة 5 مساءً

الإسماعيلي والمقاولون العرب: الساعة 8 مساءً

وتأجلت مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

