الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، أسرة علي كلاي تسافر لهذه المحافظة لتصوير بعض المشاهد

مسلسل علي كلاي
مسلسل علي كلاي
18 حجم الخط

 تسافر أسرة مسلسل على كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي لمحافظة المنيا بالصعيد لتصوير عدد من مشاهد العمل بها، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع.

مسلسل علي كلاي

ويعرض مسلسل علي كلاي خلال السباق الرمضاني 2026 على قنوات المتحدة وهي "ON, CBC, DMC, الحياة".

عرض مسلسل علي كلاي في رمضان 2026 

ونشر العوضي صورة جديدة من كواليس المسلسل عبر حسابه على منصة إكس، وعلق عليها قائلا: “بنمسي على إخواتنا الجدعان”.

وظهر العوضي في الكواليس بفورمة قوية، موضحة التدريبات الشاقة التي يخضع لها من أجل تصوير المشاهد، حيث يظهر في شخصية ملاكم.

طرح برومو مسلسل علي كلاي

وطرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو، حيث ظهر “العوضي”بجانب حلبة وحوله مجموعة سيارات فارهة.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي كلاي مسلسل علي كلاي أحمد العوضي الفن مسلسلات رمضان 2026
ads

الأكثر قراءة

يصل إلى 5.5 متر، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

عضو بـ"الشيوخ" يشيد بجرأة فيتو في إثارة سفريات وزراء مدبولي ويؤكد: ملف قلب الدنيا (فيديو)

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

إيداع رضيع عثر عليه بجوار مسجد في كرداسة بدار رعاية

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية