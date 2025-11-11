توقف تصوير فيلم شمس الزناتي 2 لهذه الأسباب

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
اضطر القائمون على فيلم شمس الزناتي 2 على توقف التصوير مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسبب انشغال بطل العمل محمد إمام بتصوير مسلسله الجديد “الكينج” المقرر أن يخوض به سباق رمضان المقبل.

ومن المقرر أن تستأنف أسرة العمل التصوير بعد انتهاء بطل العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد مسلسل الكينج.

وكان قد بدأ الفنان محمد إمام وكاست فيلمه الجديد “شمس الزناتي 2” اليوم تصوير عدد من مشاهد العمل، داخل إحدى الديكورات الأساسية، وجمعته هذه المشاهد بالفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد ثروت أبرز النجوم المنضمين للعمل،  فيلم “شمس الزناتي 2”، تولى إخراجه أحمد خالد موسى بعد اعتذار المخرج عمرو سلامة.

أبطال شمس الزناتي 

فيلم “شمس الزناتي 2” من بطولة كل من: محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعد فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

