إيقاف تصوير الكينج حتى إشعار آخر بعد حريق استوديو مصر

حالة من الحزن الشديد سيطرت على فريق عمل مسلسل “الكينج” بعد حريق ديكور العمل باستوديو مصر.

قال مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لفيتو إن حريقا اندلع في ديكور المسلسل داخل استوديو مصر، ولا أحد يعرف السبب وراء هذا الحريق، خاصة أن ألسنة اللهب ما زالت مشتعلة ويحاول رجال الإطفاء السيطرة عليها. وبحسب تقارير أولية أصيب خمسة أشخاص باختناق بسبب الحريق في حصيلة مبدئية.

وأضاف المصدر أنه بعد هذا الحريق سيتم تأجيل تصوير المسلسل لحين إشعار آخر، لكن لن يستمر الأمر كثيرا، خاصة أن المسلسل من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل، كما أنه تأجل لمدة عام كامل، وكان مخططا له أن يعرض في شهر رمضان الماضي لكنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة.

وتابع المصدر أنه كان من المفترض أن يتم تصوير عدد من المشاهد غدًا السبت لكن فوجئ الجميع بما حدث ولا احد يعرف ما أسفر عنه الحريق حتى الآن.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم

معلومات عن استوديو مصر

يذكر أنه قد أُنشئ ستوديو مصر عام 1935 ضمن مشروع بنك مصر بقيادة الاقتصادي طلعت حرب، بهدف بناء صناعة سينمائية مصرية خالصة، تعتمد على معدات واستوديوهات ومعامل تحميض وإنتاج محلية، وهو ما جعله نواة حقيقية لنهضة السينما في مصر والمنطقة العربية.

تميز الاستوديو بتطبيق نموذج مؤسسي غير مسبوق في ذلك الوقت، حيث عمل الفنانون والفنيون بنظام العقود والوظائف الثابتة، الأمر الذي وفر بيئة احترافية وسمح بتطوير أداء المخرجين والمصورين وصنّاع الفيلم، بعيدًا عن الإنتاج الفردي العشوائي الذي كان سائدًا.

شكل ستوديو مصر منصة انطلقت منها عشرات الأعمال التي أسست لما يُعرف بالعصر الذهبي للسينما. فقد وفّر للمخرجين أدوات تصوير وديكور وإضاءة على مستوى عالمي آنذاك، ما رفع جودة الإنتاج ورسّخ مكانة الفيلم المصري عربيًا.

لم يقتصر دور الاستوديو على مواقع التصوير فقط، بل ضم معامل للتحميض والطباعة والصوت، إضافة إلى سينما خاصة للعرض في شارع عماد الدين، ما جعله مؤسسة سينمائية كاملة تغطي جميع مراحل صناعة الفيلم تحت سقف واحد.

