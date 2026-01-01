أحمد العوضي ينتهي من تصوير مشاهد الأكشن بمسلسل "علي كلاي"

18 حجم الخط

انتهى الفنان أحمد العوضي من تصوير مشاهد الأكشن، ضمن أحداث مسلسل “علي كلاي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

واستغرق تصوير المشاهد عدة أيام، حيث تم بناء حلبة للملاكمة خصيصا لتصوير مشاهد الأكشن بالمسلسل، والتي كانت عبارة عن بعض مباريات الملاكمة بين العوضي وعدد من اللاعبين الآخرين، في إطار المراهنات الشعبية.

واستعان العوضي بمدرب للملاكمة ومخرج متخصص في تصوير مشاهد الأكشن، لتظهر تلك المشاهد بشكل أحترافي.

وكان قد نشر النجم أحمد العوضي صورة من كواليس مسلسله الجديد علي كلاي، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.



حذف المشاهد العنيفة بشكل مبالغ فيه من أحداث مسلسل علي كلاي

يذكر أن أحمد العوضي يواصل تصوير حلقات مسلسل “علي كلاي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يصور بعض المشاهد داخل أحد الاستوديهات الخاصة بالجيزة.

وكشف مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه تم حذف عدد من المشاهد من سيناريو المسلسل قبل تصويرها، نظرًا لاحتوائها على بعض الأحداث العنيفة بشكل مبالغ فيه.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

