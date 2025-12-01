محمد إمام: كل أصدقائي النجوم والنجمات اتصلوا بي بعد حريق ديكور مسلسل "الكينج"

18 حجم الخط

نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو له مع الجمهور أثناء تصوير مشاهد مسلسل “الكينج” بإحدى المناطق الشعبية، وعلق إمام قائلا: “عاوز اقول حاجة من قلبي وحقيقي مش بركب تريند ولا الحاجات دي.. أنا تقريبًا كل زمايلي النجوم والنجمات وصناع الفن كلموني يطمنوا عليا، بعد موضوع حريقة استوديو الكينج.. ده غير مسئولين كبار في مصر والدول العربية.. بجد حسيت بحب وفرحة وامتنان”

وأضاف :" بشكركم جدًا على كل الحب والدعم ده.. يارب دايمًا في ضهر بعض وبحبكم كتير جدًا وقبل أي حد.. بشكر كل الجمهور اللي بعتلي رسايل او الناس اللي قابلتها وانا بصور في الشارع وحبوا يطمنوا عليا.. انتوا كل حاجه حلوه، ربنا يديم المحبه ويحفظ الجميع"

من جانب آخر، أعلن عبد الله أبو الفتوح منتج مسلسل “الكينج" للفنان محمد إمام، استئناف تصوير العمل بعد الحريق الذي نشب داخل ديكوراته الرئيسية باستوديو مصر، وتسببت في أضرار بالغة له.

ونشر أبو الفتوح صورا من داخل تصوير المسلسل، معلنًا استئناف التصوير في أحد الديكورات الأخرى للمسلسل، والذي يستمر فيها التصوير لحين بناء ديكور آخر بدلًا من الذي التهمته النيران.

حريق ديكور مسلسل الكينج

وأكد عبد الله أبو الفتوح في وقت لاحق، عرض مسلسل الكينج في شهر رمضان المقبل، بالرغم من حريق الديكورات الرئيسية له

يذكر أنه قد نشب أمس الجمعة، حريق داخل إستوديو مصر، التهم الديكور الرئيسي لمسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته محمد إمام وحنان مطاوع وعمرو عبد الجليل، وإخراج شيرين عادل.

