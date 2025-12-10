انتصار تعادي ابنها من أجل درة بأحداث مسلسل على كلاي

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل “على كلاي” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، وقوف انتصار امام ابنها بطل العمل من أجل إرضاء زوجته التي تلعب دورها الفنان التونسية درة، والتي تمتلك سلسلة محلات قطع غيار بسوق التوفيقية.



ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحداث المشاهد الخارجية لأسرة مسلسل علي كلاي المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026.

وتجمعه المشاهد التي يتم تصويرها بالفنانة يارا السكري، وتستمر لما يقرب من أسبوع، وتنتقل بعدها لديكور منطقة التوفيقية.

وتتضمن أحداث العمل محاولة الفنانة التونسية درة الانتقام من زوجها الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي بعد معرفتها بعلاقة الحب بينه وبين يارا السكري ضمن أحداث العمل.

كما تتعرض درة خلال أحداث المسلسل للكثير من الأزمات.

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

