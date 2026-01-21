القبض على 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على طالب بالضرب في بني سويف (فيديو)

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على طالب بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة بـمحافظة بنى سويف.

ضبط المتهمين بالتعدي على طالب بالضرب في بني سويف

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض ببنى سويف.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 يناير الجارى تلقي قسم شرطة بنى سويف بلاغا من (طالب "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بتضرره من (عدد من الأشخاص) اعتدوا عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثين إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة حدوث مشاجرة بينهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام بعض الأشخاص بتحطيم أحد المطاعم إثر خلافات بينهم على الزبائن.

تبين أن الحادث وقع بتاريخ 16 الجاري نتيجة مشاجرة بين طرف أول (مالك مطعم وابنه) وطرف ثان (مالكو مطعمين آخرين) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب خلافات حول أولوية البيع للزبائن.

وأسفرت المشاجرة عن تعدٍ متبادل بدون إصابات، وقام الطرف الأول بإحداث تلفيات بالمطعم الخاص بالطرف الثاني.

تمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما عصا خشبية ومجموعة زجاجات فارغة استخدمت في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

