محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمشروع محطة الشهيد علي إسماعيل (صور)

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع محطة رفع الشهيد علي إسماعيل، والتي تأتي ضمن مشروع الصرف الصحى بقرية الكلح شرق بمركز إدفو لخدمة ٢٥ ألف نسمة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٤٥٠ مليون جنيه.

وأثناء تفقده المشروع برفقة أعضاء مجلس النواب منى شاكر، ومحمد أبو الخير، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والمهندسة فاطمة على نائب رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، والمهندس منصور شحاته رئيس فرع شركة المقاولون العرب، فضلًا عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بإجمالى 100 قرية، تشهد سلسلة من الإنجازات المتتالية بمختلف قطاعات العمل العام، وخلال العام الحالي سيجني المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات وذلك بالتشغيل التجريبى للعديد من المشروعات منها 92 محطة رفع و19 محطة معالجة بنسب تنفيذ تتجاوز الـ 85 %، وأيضًا 38 محطة مياه للشرب، و31 مجمع خدمى، و31 مجمع زراعى، و32 نقطة إسعاف، و158 مركز شباب، و170 مدرسة، و31 مشروع لإدخال خدمة الغاز الطبيعى بإستثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه يتم المتابعة الدقيقة للمشروعات الجارية لتنفيذها طبقًا لأعلى مواصفات الجودة لتحقيق الاستدامة المطلوبة لها.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الإستماع لشرح عن مكونات المشورع الذى يضم محطة معالجة للصرف الصحى بقرية الكلح شرق، بطاقة 4 ألاف م3/ يوم حاليًا، وتصل إلى 6 ألاف م3/ يوم بشكل مستقبلى، وتم نهو الأعمال المدنية بنسبة 95 %، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 93 %، فيما تم نهو خط الطرد بطول 4.9 كم بنسبة 100 .

ويضم المشروع محطة رفع الشهيد صلاح نصر، وتم نهوها بنسبة 100 %، وبشبكات انحدار وصلت إلى 13.7 كم، وتم نهوها بنسبة 100 %، ومحطة رفع الشيخ على والدقاديق، ومحطة رفع الدومارية، ومحطة رفع المفالسة، ومحطة رفع الشهيد على إسماعيل والتى تم التشغيل التجريبى لها بشبكات إنحدار 4.5 كم، والمشروع مربوط على خط السيب بطول 4 كم.

