ضبط 225 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسوان (صور)

شنت مديرية الطب البيطري بأسوان حملة مكبرة ضمن فعاليات تشديد الرقابة والمرور على أسواق الجزارة، واللحوم، الدواجن، والأسماك، والمطاعم، ومحلات الأسماك، والفسيخ والملوحة، وأسفرت عن ضبط ٢٢٥ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمذبوحة خارج المجازر الحكومية في أسواق مدينتيْ أسوان وكوم أمبو.

حملات تفتيشية

تأتي الحملات بتكليفات من دكتور جمعة مكي مدير الطب البيطرى،وبناءً على توجيهات محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وتحت إشراف دكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، ومكونة من دكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم والدكتورة ريهام محمود رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بإدارة كوم أمبو البيطرية والدكتور أحمد حسن مدير مجزر أبو وير بكوم أمبو بالاشتراك مع شريف فكري رئيس حي غرب ومفتشوا هيئة سلامة الغذاء ومفتشوا مجلس المدينة.

أسفرت الحملة عن ضبط ٢٠٠ كجم لحوم جاموسي و١٥ كجم مصنعات لحوم، بإجمالي مضبوطات ٢١٥كجم في أسواق أسوان وكانت المخالفات عرض وبيع لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجاري وتم تحرير محضري جنح قسم أول أسوان.

بينما في أسواق مدينة كوم أمبو تم ضبط ١٠ كجم لحوم بقرى وكانت المخالفات عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجاري وتم تحرير محضر جنح كوم أمبو، وتم التحفظ على جميع اللحوم المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.

