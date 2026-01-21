الأربعاء 21 يناير 2026
مع انطلاق الموسم، محافظ أسوان يستجيب لمطالب مزارعي القصب بتمهيد طريق مصنع السكر

تمهيد الطريق لانطلاق
تمهيد الطريق لانطلاق موسم قصب السكر فى اسوان
استجاب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمطالب أهالى مركز إدفو من مزارعى القصب مع انطلاق موسم قصب السكر والعصير،بشأن تمهيد الطريق المؤدي إلى مصنع السكر.

تمهيد الطريق 

فقد أعطى المحافظ توجيهات للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة زهجر سليمان بسرعة تنفيذ أعمال التمهيد بما يساهم فى تيسير حركة دخول وخروج الجرارات بشكل منظم، وهو ما يضمن بدوره منع التكدسات على الطرق المؤدية إلى مصنع السكر، مع تطبيق منظومة مرورية إنسيابية فعالة تساهم فى سرعة تفريغ وتحميل المحصول داخل التوقيتات المحددة دون أي تعطيل أو تأخير لعمليات التوريد التى بدأت فى شهر يناير الجارى.

وكلف بأهمية التنسيق المستمر مع إدارة المرور لتكثيف التواجد الميداني على الطرق الزراعية ومداخل المصنع لمتابعة الحركة المرورية بشكل لحظى، واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أى اختناقات، مع تأمين الطرق لمنع وقوع الحوادث من خلال نشر اللافتات الإرشادية وتكثيف الإضاءة بالمناطق المظلمة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال بإلزام السائقين بالسرعات المقررة وإتباع تعليمات السلامة المرورية أثناء نقل المحصول حفاظًا على أرواحهم وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان تولى أهمية خاصة لموسم القصب باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف المزارعين، وأن الدولة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتيسير عمليات التوريد والتصنيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يحقق الصالح العام ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمزارعين.

