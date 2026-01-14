محافظ أسوان: جهود مكثفة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل

18 حجم الخط

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه يتم بذل جهود مكثفة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل منذ التشغيل الرسمى للمنظومة فى يوليو 2025 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

المتابعة الميدانية

وأوضح أنه يتم المتابعة الميدانية لتشغيل المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة حيث إن كافة هذه الصروح الطبية تقدم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة للانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل متكامل لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر فى جميع مدن ومراكز المحافظة، حيث شهدت الفترة الماضية إجراء عمليات كبرى لأول مرة داخل المستشفيات المدرجة ضمن المنظومة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه جارى البدء فى تجهيز وافتتاح صيدليات تجارية داخل مستشفيات أسوان وإدفو وكوم أمبو، على أن يتم إستكمال التوسع تباعًا فى باقى المستشفيات لتصبح سلسلة وشبكة متكاملة من الصيدليات لتوفير كافة الأصناف الدوائية، ولاسيما الخاصة بمرضى الأمراض المزمنة.

