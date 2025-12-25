الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى المتنقلة (صور)

سيارة المركز التكنولوجى
سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة فى اسوان
تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة، والتى تقرر تشغيلها بصفة أسبوعية لتجوب مختلف القرى والمناطق النائية على مستوى المحافظة بما يساهم فى الوصول بالخدمات فى أماكن تواجد المواطنين، وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة مما يساهم فى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل إلى المراكز والمدن للحصول على الخدمة.

محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى
محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى

بداية جديدة لبناء الإنسان 

يأتى ذلك تواكبًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية فى أسرع وأقل وقت.

 

محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى
محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى

أضاف أن هذه الخطوة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية بالتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية المميكنة، وتحقيق مبدأ العدالة فى توزيع الخدمات حيث سيتم التنسيق الكامل مع السجل المدنى والشهر العقارى لتوفير مندوبين متخصصين ضمن منظومة عمل السيارة المتنقلة بما يتيح استخراج الأوراق الثبوتية والرسمية المختلفة للمواطنين.

محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى
محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل سيتم وفق خطة زمنية محددة، وتحت إشراف مباشر من إدارة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بقيادة نجاح على بما يضمن حسن التنظيم وسرعة الأداء وجودة الخدمة المقدمة، مع مراعاة تلبية احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا.

محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى
محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى

أشار إلى أن هذه المنظومة تمثل إضافة نوعية لمنظومة التحول الرقمى بالمحافظة ودعم وتطوير الآليات المبتكرة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن الأسوانى.

 

​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الشهر العقاري السجل المدني الخدمات الحكومية

