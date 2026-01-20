الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"التعليم" تعيد الاعتبار للفصحى عبر أقدم مسابقة لغوية في مدارس مصر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
18 حجم الخط

 أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النسخة الثالثة والثلاثين من مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، للعام الدراسي 2025 / 2026، لتؤكد أن بناء الطالب لا يكتمل دون لغة راسخة وفكر معبر.

ولا تُعد مسابقة اللغة العربية الفصحى مجرد منافسة بين الطلاب، بقدر ما تمثل مشروعًا وطنيًا لتنمية الوعي اللغوي، يستهدف إحياء مهارات الاستماع والحديث والقراءة والكتابة، وصقل شخصية الطالب من خلال الخطابة المرتجلة، والإلقاء الشعري، والتذوق الأدبي، والتطبيق النحوي السليم.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى مواجهة ضعف التعبير الشفهي، وتعزيز الثقة بالنفس، وربط الطلاب بلغتهم الأم بوصفها أداة تفكير وهوية، لا مجرد مادة دراسية.

شروط الاشتراك في المسابقة

اللافت في المسابقة أنها تفتح أبوابها لشرائح متنوعة من الطلاب، حيث تشمل طلاب التعليم العام، والمدارس الخاصة والقومية، وطلاب المتفوقين (STEM)، وكذلك الطلاب المكفوفين، في رسالة واضحة بأن اللغة حق للجميع، وأن التميز لا يرتبط بنمط تعليمي واحد.

مراحل المسابقة 

وتُنفذ المسابقة عبر مراحل متدرجة تبدأ من المدرسة، مرورًا بالإدارة التعليمية ثم المحافظة، وصولًا إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بما يضمن اكتشاف المواهب الحقيقية، ومنح الطلاب فرصة التطور التدريجي في الأداء اللغوي والفكري.

آليات التقييم في المسابقة 

وتعتمد آليات التقييم على الدمج بين الامتحان التحريري والشفهي، في محاولة للخروج من نمط الحفظ إلى قياس الفهم والقدرة على التحليل والتعبير، مع التركيز على سلامة اللغة، ومخارج الحروف، ونبرة الصوت، والحضور والثقة، وهي عناصر تصنع متحدثًا حقيقيًا لا مجرد طالب متفوق.

وتُختتم فعاليات المسابقة بتكريم الفائزين الأوائل على مستوى الجمهورية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في رسالة رمزية تؤكد أن اللغة العربية ما زالت في قلب مشروع بناء الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني اللغة العربية اللغة العربية الفصحى القراءة والكتابة المدارس الخاصة مسابقة التحدث باللغة العربية مدارس مصر وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

طلاب إعدادية الجيزة عن امتحان الرياضيات: الجبر سهل والهندسة تحتاج تفكير (فيديو)

تعليم الجيزة: لا تهاون مع الغش داخل لجان الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون الاستثماري والسياحي (صور)

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي وتطوير الطرق بقرى أبو النمرس (صور)

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة

أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل الوزراء ومفتي الدول ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية.. رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني.. تشغيل قطارات جديدة في هذا الموعد

تعليم الجيزة تطلق تحذيرا هاما لطلاب الشهادة الإعدادية

مدير صحة الجيزة: خطة شاملة لتطوير مستشفى الصدر وزيادة أسرة الرعاية المركزة
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

تحصين 121 ألف كلب، رئيس الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة

سحب وخراب ديار، الزمالك يرد 500 مليون جنيه للمستثمرين بعد أزمة أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أزهري: شهر رمضان فرصة لـ تصفية الذنوب (فيديو)

كيف نستعد لـ رمضان من أول يوم في شعبان؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية