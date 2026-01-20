محور الإخلاص بالجيزة، حل جذري لازدحام الهرم وترسا وفيصل (صور)

18 حجم الخط

تشهد محافظة الجيزة استمرار أعمال تنفيذ محور الإخلاص الجديد، والذي يُعد أحد أحدث وأهم المحاور المرورية الحيوية بالمنطقة، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة المرورية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



شارع موازي لشوارع فيصل والهرم وترسا

ويأتي محور الإخلاص الجديد كشارع موازي لشوارع فيصل والهرم وترسا، بهدف خلق بدائل مرورية فعالة تسهم في تقليل الكثافات والزحام المروري المتزايد، خاصة خلال ساعات الذروة، فضلًا عن تسهيل حركة التنقل بين المناطق السكنية والتجارية الحيوية.



ربط محوري استراتيجي يعزز السيولة المرورية



ويهدف المشروع إلى ربط طريق المريوطية بمحور كمال عامر ودائري عمرو بن العاص الجديد، بما يحقق تكاملًا بين المحاور الرئيسية ويعزز من انسيابية الحركة المرورية على نطاق واسع داخل نطاق غرب القاهرة والجيزة.



كما يشمل المحور الجديد الربط بطريق الطالبية والعمرانية وصولًا إلى ترعة الزمر، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو فك الاختناقات المرورية المزمنة التي تعاني منها هذه المناطق، خاصة شارعي ترسا والهرم، اللذين يشهدان كثافات عالية على مدار اليوم.



أهمية محور الإخلاص الجديد



يُعد محور الإخلاص أحد المشروعات المرورية الاستراتيجية التي تستهدف تخفيف الضغط المروري عن شوارع فيصل والهرم وترسا، وتقليل زمن الرحلات بين المناطق المختلفة، وتحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق

دعم خطط التنمية العمرانية والخدمية بالمنطقة



ويأتي تنفيذ محور الإخلاص الجديد ضمن خطة شاملة تنفذها الدولة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق البديلة، بما يواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن المتوقع أن يُحدث المحور بعد الانتهاء من تنفيذه نقلة نوعية في حركة المرور بالمنطقة، وأن يسهم بشكل مباشر في تقليل الزحام وتحسين تجربة القيادة لمستخدمي الطرق، خاصة سكان أحياء الطالبية والعمرانية وفيصل والهرم.

