8 أصناف من الفواكه الشتوية تناسب مرضى الضغط المرتفع

فواكه شتوية تناسب مرضى الضغط المرتفع، يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، خاصة في فصل الشتاء، حيث تقل الحركة ويزداد الاعتماد على الأطعمة الدسمة والمالحة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع القراءات بشكل ملحوظ.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الفواكه الشتوية ليست مجرد مصدر للفيتامينات، بل عنصر أساسي في النظام الغذائي لمرضى الضغط المرتفع، والتي تساعد على توازن السوائل في الجسم وتحسين صحة الأوعية الدموية.



أضافت الدكتورة مروة، أن اختيار الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، الألياف، ومضادات الأكسدة، وتناولها باعتدال، يمكن أن يكون خطوة فعالة وطبيعية لدعم صحة القلب والحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية خلال فصل الشتاء.



وأوضحت الدكتورة مروة، أنه مع تنوع الفواكه الشتوية وتوافرها، يمكن لمرضى الضغط المرتفع الاستفادة منها بشكل آمن إذا تم اختيار الأنواع المناسبة وتناولها بكميات معتدلة.





أهمية الفواكه في خفض ضغط الدم

أشارت الدكتورة مروة، إلى أن الفواكه الطبيعية تحتوي على عناصر غذائية ضرورية تساعد في:

تقليل تأثير الصوديوم الزائد في الجسم.

تحسين مرونة الشرايين.

تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ويُعد عنصر البوتاسيوم من أهم العناصر التي يحتاجها مريض الضغط، لأنه يساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتنظيم ضربات القلب.

أفضل الفواكه الشتوية لمرضى الضغط المرتفع

فوائد الفواكه

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم الفواكه الشتوية التي يمكنها أن تساعد في علاج الضغط المرتفع.



1. البرتقال

يُعتبر البرتقال من أهم الفواكه الشتوية المناسبة لمرضى الضغط المرتفع، لاحتوائه على:

نسبة عالية من البوتاسيوم.

فيتامين C الذي يقوي جدران الأوعية الدموية.

مركبات الفلافونويد التي تساعد على تقليل الالتهابات.

تناول ثمرة برتقال يوميًا يساعد في دعم صحة القلب، مع تجنب العصير المُحلى، لأن الفاكهة الكاملة أفضل لاحتوائها على الألياف.



2. اليوسفي (الماندرين)

فاكهة شتوية خفيفة ولطيفة على المعدة، وتناسب مرضى الضغط بسبب:

انخفاض سعراتها الحرارية.

احتوائها على البوتاسيوم.

دورها في تحسين الدورة الدموية.

يُفضل تناول اليوسفي كوجبة خفيفة بين الوجبات بدلًا من الحلويات المصنعة.



3. الجوافة

رغم أنها متوفرة أغلب العام، إلا أن الجوافة تزداد جودتها في الشتاء، وهي فاكهة ممتازة لمرضى الضغط المرتفع لأنها:

غنية جدًا بالألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول.

تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

تساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين الهضم.

يمكن تناول الجوافة كاملة أو إضافتها إلى السلطة دون سكر.



4. الرمان

الرمان من أقوى الفواكه الداعمة لصحة القلب، وقد أثبتت دراسات عديدة دوره في:

تحسين تدفق الدم.

تقليل تصلب الشرايين.

خفض ضغط الدم الانقباضي عند تناوله بانتظام.

تناول حفنة من حبوب الرمان يوميًا أو إضافتها للسلطة يُعد خيارًا صحيًا وآمنًا.



5. التفاح

التفاح من الفواكه الشتوية المهمة لمرضى الضغط المرتفع، خاصة الأنواع الحمراء والخضراء، لاحتوائه على:

ألياف البكتين التي تقلل امتصاص الدهون.

مضادات أكسدة تحمي القلب.

تأثير إيجابي في تحسين ضغط الدم على المدى الطويل.

يُفضل تناول التفاح بقشره بعد غسله جيدًا للحصول على أكبر فائدة غذائية.



6. الكمثرى

الكمثرى فاكهة لطيفة وغنية بالماء، وتناسب مرضى الضغط المرتفع بسبب:

احتوائها على البوتاسيوم.

انخفاض نسبة الصوديوم بها.

دورها في تحسين توازن السوائل بالجسم.

كما تساعد الكمثرى على الإحساس بالشبع، ما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.



7. الكيوي

رغم أنه أقل شيوعًا، إلا أن الكيوي من الفواكه الشتوية المفيدة جدًا لمرضى الضغط المرتفع، لاحتوائه على:

نسبة عالية من البوتاسيوم.

فيتامين C.

مضادات أكسدة تقلل التوتر التأكسدي في الأوعية الدموية.

تناول حبة واحدة يوميًا يمكن أن يكون له أثر إيجابي ملحوظ.



8. الموز (باعتدال)

الموز غني بالبوتاسيوم بشكل كبير، وهو عنصر مهم لمرضى الضغط، لكن يجب تناوله باعتدال، خاصة لمرضى السكري أو من يعانون من زيادة الوزن. حبة موز متوسطة الحجم يوميًا كافية لدعم صحة القلب دون إفراط.

فواكه يُفضل الحذر منها

رغم فوائد الفواكه، إلا أن بعض الأنواع يجب تناولها بحذر:

الفواكه المجففة لاحتوائها على تركيز عالٍ من السكر.

العصائر الجاهزة والمُعلبة لاحتوائها على سكريات وصوديوم مخفي.

الإفراط في أي نوع من الفاكهة دون توازن.

نصائح مهمة لمرضى الضغط عند تناول الفواكه

التنويع بين أنواع الفواكه وعدم الاعتماد على نوع واحد.

تناول الفاكهة كاملة بدلًا من عصرها.

توزيع الفاكهة على مدار اليوم.

استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية في حال وجود أمراض مزمنة أخرى.

