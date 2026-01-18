الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نظام غذائى صحى لمرضى الضغط المرتفع والكوليسترول

مرض الضغط والكوليسترول
مرض الضغط والكوليسترول
18 حجم الخط

ضغط الدم والكوليسترول من أكثر الأمراض شيوعا فى وقتنا الحالى بين الشباب وكبار السن، لأسباب عديدة أبرزها العادات الغذائية والحياتية الخاطئة.

وللأسف مرض الضغط والكوليسترول من أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والكبد، لذا يجب الاهتمام بعلاجهم حفاظا على الصحة.

نظام غذائي لعلاج مرضى الضغط المرتفع والكوليسترول 

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك نظام غذائي سليم ومتوازن لمرضى الضغط المرتفع والكوليسترول، للحفاظ على صحة القلب وتفادى الإصابة بمضاعفات خطيرة.

أولا وجبة الإفطار:-

  • شوفان أو توست حبوب كاملة مع جبنة قليلة الدسم
  • ثمرة فاكهة
  • كوب شاي أخضر بدون سكر

سناك صباحي:-

  • مكسرات نيئة مثل اللوز أو عين الجمل
  • أو زبادي قليل الدسم
نظام غذائي لعلاج مرضى الضغط المرتفع والكوليسترول 
نظام غذائي لعلاج مرضى الضغط المرتفع والكوليسترول 

ثانيا وجبة الغداء:-

  • بروتين صحي، مثل فراخ مشوية، أو سمك، أو لحمة قليلة الدسم.
  • مع خضار مطبوخ أو سلطة.
  • مع نشويات بنسبة صغيرة، مثل أرز بني أو مكرونة حبوب كاملة

سناك بعد الغداء بساعتين:-

  • ثمرة فاكهة
  • خيار أو جزر

ثالثا وجبة العشاء:-

  • شوربة خضار أو عدس
  • أو بروتين خفيف، مثل بيضة مسلوقة أو جبنة قليلة الدسم.
  • قطعة توست حبوب كاملة.

نصائح مهمة 

وأضاف عبد الناصر، وهناك بعض النصائح مهمة لضمان فاعلية أكبر للنظام الغذائي الخاص لعلاج ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، منها:-

  • الإقلال من الملح والأطعمة المصنعة
  • شرب مياه كافية
  • المشي يوميا أو ممارسة تمارين بسيطة
  • الالتزام بهذا النظام للحفاظ على الصحة العامة وصحة القلب بشكل خاص.
txt

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى النوبات القلبية؟

txt

علامات تؤكد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم وطرق علاجه من الطبيعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضغط والكوليسترول الضغط المرتفع الكوليسترول ضغط الدم نظام غذائي لعلاج مرضى الضغط المرتفع والكوليسترول صحة الصحة الدكتور أحمد عبد الناصر

مواد متعلقة

مشروبات طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

دراسة حديثة تكشف تأثير النوم بموعد ثابت على انخفاض ضغط الدم

لصحة القلب، 5 أطعمة لرفع مستويات الكوليسترول الجيد في الدم

أخصائي تغذية: أدوية الكوليسترول أكذوبة، تزيد الأعباء على الكبد وليست لها فائدة

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

المغرب والسنغال يبحثان عن هدف التقدم بعد مرور نصف ساعة (صور)

المغرب والسنغال يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير (صور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يوضح الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن "اللبن"

منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية