نظام غذائى صحى لمرضى الضغط المرتفع والكوليسترول

ضغط الدم والكوليسترول من أكثر الأمراض شيوعا فى وقتنا الحالى بين الشباب وكبار السن، لأسباب عديدة أبرزها العادات الغذائية والحياتية الخاطئة.

وللأسف مرض الضغط والكوليسترول من أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والكبد، لذا يجب الاهتمام بعلاجهم حفاظا على الصحة.

نظام غذائي لعلاج مرضى الضغط المرتفع والكوليسترول

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك نظام غذائي سليم ومتوازن لمرضى الضغط المرتفع والكوليسترول، للحفاظ على صحة القلب وتفادى الإصابة بمضاعفات خطيرة.

أولا وجبة الإفطار:-

شوفان أو توست حبوب كاملة مع جبنة قليلة الدسم

ثمرة فاكهة

كوب شاي أخضر بدون سكر

سناك صباحي:-

مكسرات نيئة مثل اللوز أو عين الجمل

أو زبادي قليل الدسم

ثانيا وجبة الغداء:-

بروتين صحي، مثل فراخ مشوية، أو سمك، أو لحمة قليلة الدسم.

مع خضار مطبوخ أو سلطة.

مع نشويات بنسبة صغيرة، مثل أرز بني أو مكرونة حبوب كاملة

سناك بعد الغداء بساعتين:-

ثمرة فاكهة

خيار أو جزر

ثالثا وجبة العشاء:-

شوربة خضار أو عدس

أو بروتين خفيف، مثل بيضة مسلوقة أو جبنة قليلة الدسم.

قطعة توست حبوب كاملة.

نصائح مهمة

وأضاف عبد الناصر، وهناك بعض النصائح مهمة لضمان فاعلية أكبر للنظام الغذائي الخاص لعلاج ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، منها:-

الإقلال من الملح والأطعمة المصنعة

شرب مياه كافية

المشي يوميا أو ممارسة تمارين بسيطة

الالتزام بهذا النظام للحفاظ على الصحة العامة وصحة القلب بشكل خاص.

