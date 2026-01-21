الأربعاء 21 يناير 2026
حوادث

حالة المرور اليوم، كثافات مرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية

زحام مرورى
زحام مرورى
شهدت  حالة المرور، صباح اليوم الأربعاء 21 يناير، كثافات مرورية متوسطة على عدد كبير من المحاور والميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة والقليوبية، بالتزامن مع الذروة الصباحية وتوجه الموظفين إلى أعمالهم.

المرور في القاهرة

وسجلت شوارع وميادين القاهرة ازدحامًا ملحوظًا، خاصة في كورنيش النيل، وشارع صلاح سالم، ومحور النصر، وميدان رمسيس، مع بطء في الحركة أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، نتيجة زيادة الأحمال المرورية.

المرور في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، ظهرت كثافات مرورية متوسطة إلى بمناطق الدقي والمهندسين وشارعي فيصل والهرم بالاضافة الى ميدان الجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم الحركة.

المرور في القليوبية

أما في القليوبية، فشهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي والطريق الدائري في نطاق المحافظة تباطؤًا في حركة السير، بسبب الكثافات القادمة من المحافظات المجاورة باتجاه القاهرة الكبرى.

جهود المرور

ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات إضافية وأوناش مرورية للتعامل مع أي أعطال أو حوادث مفاجئة، مع توجيه السائقين لاستخدام الطرق البديلة لتخفيف حدة الزحام.

