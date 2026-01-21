18 حجم الخط

استجابت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بسرعة وكفاءة لإستغاثة أحد المواطنين بعد احتجازه داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وعلى الفور، تم تحريك فريق الإنقاذ وتم إخراج المواطن بأمان تام دون تعرضه لأي إصابات.

الأجهزة الأمنية بالفيوم تنقذ مواطنًا محتجزًا داخل مصعد



وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية وكفاءتها في التعامل مع البلاغات الطارئة، مؤكدين على الدور الحيوي الذي تلعبه الشرطة في حماية المواطنين وضمان سلامتهم.

