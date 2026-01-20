الأمن يضبط المتهم بخلع لافتة مرورية لسرقتها بالمنوفية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بخلع لافتة مرورية من أحد الطرق بمحافظة المنوفية بقصد سرقتها.



وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منوف.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذى أظهره المقطع المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة تسببت في إثارة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطعي فيديو يُظهران قيامها بالاعتداء اللفظي على شخص، كان ينتظر بسيارته أمام أحد العقارات بمنطقة المعادي بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة



التحقيقات الأولية كشفت عدم ورود أي بلاغ رسمي من المتضرر، ما دفع الأجهزة لمراجعة الفيديوهات وتحديد هوية الفاعلة، والسيدة المضبوطة تعمل حارسة عقار ومقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، وأثناء المواجهة، اعترفت السيدة بارتكاب الواقعة كما ظهرت في مقاطع الفيديو.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان تطبيق القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.