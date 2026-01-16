18 حجم الخط

الجودو، استقبل الدكتور محمد عبد الحميد بلال رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين النادي والاتحاد المصري للجودو.

تفاصيل لقاء مجلس نادي سموحة مع رئيس اتحاد الجودو

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للارتقاء برياضة الجودو، ومناقشة آليات تطوير اللعبة فنيًّا وتنظيميًّا، إلى جانب تعزيز الشراكة بين نادي سموحة والاتحاد، بما يسهم في إعداد كوادر متميزة ودعم المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.



وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تلعبه الأندية الكبرى في دعم الاتحادات الرياضية، وتهيئة بيئة مناسبة لاكتشاف وصقل المواهب، بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل رياضة الجودو المصرية ومكانتها على المستويين المحلي والدولي.



وحضر اللقاء من جانب نادي سموحة الدكتور “عمر الغنيمي” نائب رئيس مجلس الإدارة، المحاسب “رامي فتح الله” أمين الصندوق، “أسماء الخولي”، “أشرف مختار”، “محمد نمر”، “محمد سودان”، الدكتور “محمود قطب”، العقيد “أحمد عجلان”، الدكتورة “ماهينور سامح”، الدكتور “خالد سليم”، “أدهم السجيني” أعضاء مجلس الإدارة، اللواء “زكي حجازي” مدير النشاط الرياضي، و“محمد عيد” نائب مدير النشاط الرياضي.

كما حضر من جانب الاتحاد المصري للجودو المحاسب “محمد مطيع” رئيس الاتحاد المصري للجودو، والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للجودو، ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسومو، المستشار “أحمد حميدو” عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والسومو والأيكيدو، المستشار “طارق نصر” رئيس منطقة الإسكندرية للجودو، “محمد فياض” عضو مجلس إدارة منطقة الإسكندرية للجودو والقائم بأعمال المدير التنفيذي، الكابتن “عبد الرحمن أنس” المدير الفني لمنطقة الإسكندرية للجودو، المهندس “أحمد فياض” كابتن فريق نادي سموحة ومنتخب مصر للجودو.



ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية نادي سموحة الهادفة إلى دعم الألعاب الفردية، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الرياضية، بما يرسخ مكانة النادي كأحد الصروح الرياضية الرائدة في تطوير الرياضة المصرية.

