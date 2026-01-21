أخبار مصر: افتتاح معرض القاهرة للكتاب، ترامب يهدد بمحو إيران، وفاة والدة الفنان نضال الشافعي، قفزة غير مسبوقة في الذهب

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ترامب يهدد بمحو إيران من على وجه الأرض ويؤكد: أصدرت تعليمات بذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

اليوم، بدء فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026 بالأكاديمية الوطنية

تبدأ اليوم الأربعاء في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026.

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي وتشييع الجنازة اليوم بمسجد آل بهجت بأكتوبر

أعلن الفنان نضال الشافعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والدته.

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

البنتاجون يعتزم تقليص المشاركة في 30 مركزا لإدارة العمليات القتالية التابع للناتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "وزارة الدفاع "البنتاجون" تخطط لتقليص مشاركة الولايات المتحدة في عدد من المجموعات الاستشارية التابعة لـحلف الناتو".

تالجو ومكيف، غدا تشغيل 4 قطارات إضافية (القاهرة / أسوان) بمناسبة إجازة نصف العام

تبدأ هيئة السكة الحديد بداية من غدا الخميس 22 يناير 2026 ولمدة 3 أسابيع، تشغيل 4 قطارات إضافية على خط (القاهرة / أسوان والعكس)، وذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، واستجابةً لزيادة الطلب خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر، ودوري أبطال أوروبا، الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب مباراة مصر والجابون في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

قبل ساعات من افتتاحه، تفاصيل افتتاح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمقر مركز مصر للمعارض الدولية، في التاسعة صباح اليوم الأربعاء 21 يناير، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وسفراء الدول المشاركة، ونخبة من المثقفين والناشرين.

بلومبرج: ترامب مستمر في رئاسة "مجلس السلام" حتى بعد انتهاء ولايته

كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب قد يستمر في قيادة "مجلس السلام" في غزة حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، كجزء من أحدث التطورات في هذه المبادرة الدبلوماسية.

تخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى، ارتفاع قياسي لأسعار الذهب اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزًا حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعومًا ‍بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على جرينلاند.

اليوم، أولى جلسات محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

تنظر محكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، أولى جلسات محاكمة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب بتهمة القتل الخطأ، بعدما صدمت بسيارتها شاب كان يقف على جانب الطريق ما أدى إلى مصرعه.

منتخب كبير يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب ترامب

أدت سياسة التهديدات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد قادة الدول الأوروبية، إلى موجة جدل واسعة في الأوساط الرياضية الأوروبية، وصلت إلى حد طرح فكرة مقاطعة كأس العالم 2026.

البرلمان الإيراني يحذر من "فتوى جهاد" إذا تم استهداف خامنئي

حذَّرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن "أي هجوم يستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي، سيقود إلى إصدار فتوى بالجهاد".

التلميذ يتحدى أستاذه، مبابي يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تاريخ جديد كتبه الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، بعد تسجيله ثنائية ضد ناديه السابق موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

بعد إحالة أوراقه إلى المفتي، اليوم الحكم على الخليجي قاتل صديقه المصري ونزع عضوه الذكري بالمنصورة

تشهد محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء الدائرة السابعة، برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، وأحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامر، النطق بالحكم على خليجي متهم بإنهاء حياة صديقه المصري داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وقطع عضوه الذكري وذلك في أول جلسة بعد إحالة أوراقه للمفتي.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز آرسنال والريال وخسارة سان جيرمان ومانشستر سيتي

مواجهات مثيرة ومجنونة شهدتها مباريات، الجولة السابعة وقبل الأخيرة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الثلاثاء.

محمود البنا: اعتزلت التحكيم بسبب تدخلات القائمة الدولية وأبو ريدة رفض يقابلني

كشف محمود البنا، الحكم الدولي السابق، عن سبب قراره باعتزال التحكيم، كاشفًا كواليس خروجه من القائمة الدولية وأسباب غضبه من منظومة التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة.

اليوم، الحكم على الحلاق قاتل الطفلة ريتاج بـ"11 طعنة غادرة" في الدقهلية

تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، حكمها على حلاق متهم بقتل الطفلة ريتاج بقرية المستعمرة الغربية مركز الستاموني بـ 11 طعنة غادرة بسبب خلافات الجيرة.

اليوم، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالمحافظة لمدة 12 ساعة، وذلك لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم دورية للخزانات الأرضية بمحطة مياه كفر الشيخ الرئيسية رقم 1، وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين جودة المياه وضمان مطابقتها للمواصفات الصحية.

نتائجه مذهلة، اكتشاف لقاح لمرض شائع يظهر تأثيرا غير متوقع في إبطاء الشيخوخة

اكتشف باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا أن اللقاح الذي يستخدم ضد مرض الهربس النطاقي يمكنه إبطاء الشيخوخة البيولوجية للجسم.

