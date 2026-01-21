وفاة والدة الفنان نضال الشافعي وتشييع الجنازة اليوم بمسجد آل بهجت بأكتوبر

18 حجم الخط

أعلن الفنان نضال الشافعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والدته.

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي

وقال الفنان الشافعي في منشور مقتضب على “فيسبوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي".

موعد ومكان تشييع جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

وأضاف أن "صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء من مسجد آل بهجت دريم لاند"، بـ 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن "الدفن سيكون بمقابر العائلة طريق الواحات"، داعيًا جمهوره ومحبيه إلى "الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.