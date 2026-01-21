الأربعاء 21 يناير 2026
وفاة والدة الفنان نضال الشافعي وتشييع الجنازة اليوم بمسجد آل بهجت بأكتوبر

الفنان نضال الشافعي،
أعلن الفنان نضال الشافعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والدته.

 

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي

وقال الفنان الشافعي في منشور مقتضب على “فيسبوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي".

موعد ومكان تشييع جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

وأضاف أن "صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء من مسجد آل بهجت دريم لاند"، بـ 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن "الدفن سيكون بمقابر العائلة طريق الواحات"، داعيًا جمهوره ومحبيه إلى "الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.
 

الجريدة الرسمية