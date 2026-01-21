منتخب كبير يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب ترامب

18 حجم الخط

أدت سياسة التهديدات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد قادة الدول الأوروبية، إلى موجة جدل واسعة في الأوساط الرياضية الأوروبية، وصلت إلى حد طرح فكرة مقاطعة كأس العالم 2026.



مقاطعة مونديال 2026

ودعا أوكه جيتليش رئيس نادي سانت باولي وعضو المكتب التنفيذي للدوري الألماني والاتحاد الألماني لكرة القدم، الدول الأوروبية إلى التفكير جديا في عدم المشاركة بـالمونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، معتبرا أن تنظيم البطولة في دولة "تتصرف بعدائية تجاه أوروبا"، على حد وصفه، يطرح تساؤلات أخلاقية وسياسية كبيرة، في إشارة إلى الموقف الأمريكي من قضية جرينلاند.

وقال جيتليش إن المشاركة في بطولة تقام في بلد "قد يهاجم أوروبا بشكل غير مباشر أو حتى مباشر مستقبلا" أمر يستحق إعادة النظر.

من جانبه، لم يستبعد السياسي الألماني يورجن هاردت، عضو البرلمان وحليف المستشار فريدريش ميرتس والمتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لجوء ألمانيا إلى مقاطعة المونديال كوسيلة ضغط على واشنطن، مشددا على أن هذه الخطوة يجب أن تبقى "الخيار الأخير"، لكنها قد تكون مؤثرة نظرا للأهمية الكبيرة التي يوليها ترامب لكأس العالم.

وجاء هذا التصريح، لصحيفة "بيلد"، من دون أن يحظى بدعم علني من وزيرة الرياضة كريستيان شيندرلاين، المنتمية بدورها إلى الحزب نفسه، إذ أكدت أن الاتحاد الألماني لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باعتبارهما "الجهات المسؤولة"، هما المعنيان بالرد على مثل هذه الاستفسارات.



بريطانيا تنضم إلى دعوات مقاطعة كأس العالم 2026

في بريطانيا، انضم النائب المحافظ سايمون هوار إلى الأصوات الداعية للتصعيد، منتقدا ما وصفه بعدم احترام ترامب لحلفاء بلاده.

وأشار إلى أن رفض المنتخبات البريطانية المشاركة في مونديال 2026 قد يشكل رسالة سياسية قوية.

وقال هوار: "كنا نأمل بوجود شخص في البيت الأبيض يدرك خطورة ما يحدث، لكن ترامب لا يستخف بنا سرا فقط، بل يفعل ذلك علنا وأمام الجميع".

كما تساءل النائب البريطاني عن جدوى زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة عام 2026، أو مشاركة المنتخبات الإنجليزية في البطولة، معتبرا أن التراجع عن هذه الخطوات قد يضع الرئيس الأمريكي في موقف محرج داخليا.

بدوره، أيد النائب الليبرالي الديمقراطي لوك تايلور هذا الطرح، مطالبا الحكومة البريطانية بدراسة إلغاء الزيارة الملكية ومقاطعة المونديال لإيصال رسالة واضحة مفادها أن "ترامب لا يستجيب إلا لما يمس كبرياءه".

الإعلامي البريطاني بيرس مورجان دعا هو الآخر منتخبات كبرى مثل إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا والنرويج إلى التلويح بالانسحاب من البطولة، معتبرا أن غياب عدد كبير من المرشحين للقب قد يجبر باقي الدول على إعادة التفكير في موقفها.

ومن المقرر أن يقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في 16 مدينة موزعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن يستضيف ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي المباراة النهائية.

وتأتي هذه الدعوات للمقاطعة في ظل إعلان ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات عدة دول أوروبية اعتبارًا من عام 2026، وربط رفعها بالتوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن جرينلاند، ما زاد من حدة التوتر بين ضفتي الأطلسي، ولتدخل كرة القدم مجددا في قلب الصراع السياسي الدولي.

