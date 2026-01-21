اليوم، بدء فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026 بالأكاديمية الوطنية

18 حجم الخط

تبدأ اليوم الأربعاء في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026.

ويستمر تدريب أعضاء مجلس النواب 2026 هذا الأسبوع يومي الأربعاء وغدًا الخميس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تدريب أعضاء البرلمان الجديد بمقر مجلس النواب

ومن المقرر أن يستأنف الأعضاء تلقي التدريب الأسبوع المقبل في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، أيام: الأحد 25 يناير _ الإثنين 26 يناير _ الثلاثاء 27 يناير.

ويختتم أعضاء مجلس النواب التدريب من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب يومي الأربعاء 28 يناير، الخميس 29 يناير.



توجيهات حزبية لأعضاء مجلس النواب للاستفادة من الدورة التدريبية

وتقوم الأحزاب السياسية، بالتنسيق مع أعضائها بضوابط الالتزام بالحضور في الدورة التدريبية، لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، وعدم التغيب إلا في حالة الضرورة القصوى مع الإخطار بذلك.

وتتضمن الدورة التدريبية، تعريف أعضاء مجلس النواب الجدد بالدور الرقابي والتشريعي بمجلس النواب، وروابط الحديث في الجلسات العامة، وكذلك اللجان النوعية، فضلًا عن استخدام الأدوات الرقابية المختلفة.

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأربعاء الماضي، لأجل غير محدد، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل، بعدما شهد المجلس انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، الـ25.

قرار رفع جلسة النواب وفق لائحة الداخلية

وجاء قرار رئيس مجلس النواب، رفع الجلسات لأجل غير محدد، في ضوء ما منحته له اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تمنح الحق لرئيسه في رفع الجلسات دون تحديد موعد الانعقاد التالي، وكذلك الحق في دعوة المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد للجلسة.

رفع جلسات النواب دون تحديد موعد عودة الانعقاد أمر تنظيمي

وبناء على المادة اللائحية، فإن رفع الجلسات لأمور تنظيمية، لا علاقة له بما يثار بشأن وجود تعديل وزاري أو حكومة جديدة.

وكانت فيتو نشرت نقلًا عن مصادر، أن الفترة المقبلة تشهد دورات تدريبية لأعضاء مجلس النواب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، أسوة بما حدث مع أعضاء مجلس الشيوخ الحالي.

