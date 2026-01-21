الأربعاء 21 يناير 2026
حوادث

بعد إحالة أوراقه إلى المفتي، اليوم الحكم على الخليجي قاتل صديقه المصري ونزع عضوه الذكري بالمنصورة

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو
تشهد محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء الدائرة السابعة، برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، وأحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامر، النطق بالحكم على خليجي متهم  بإنهاء حياة صديقه المصري داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وقطع عضوه الذكري وذلك في أول جلسة بعد إحالة أوراقه للمفتي.

 

حكم من أول جلسة.. إحالة خليجي متهم بقتل صديقه للمفتي 

وكان جاء قرار المحكمة في أول جلسة باحالة أوراق المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم النطق بالحكم، بعد الاطلاع على أوراق القضية، وما تضمنته من تحقيقات واعترافات المتهم، وسماع أقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع، حيث أسندت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على خلفية خلافات شخصية نشبت بينه وبين المجني عليه.

وأحالت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية، خليجيًّا متهمًا بقتل خمسيني صديقه المصري داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع الجيش بـ مدينة المنصورة، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية. 

 

إحالة خليجي قتل مصري للمحاكمة الجنائية بالمنصورة  

وكانت تحقيقات النيابة العامة بثاني المنصورة كشفت في واقعة مقتل مصري علي يد خليجي داخل شقة سكنية بالدقهلية عن أن بداية العلاقة بينهما عن طريق النساء الساقطات وتعاطي المخدرات.

 

المصري ضحية القتل مطلق ويعيش بمفرده 

وتوصلت التحقيقات إلى أن المصري ضحية القتل مطلق ويعيش بمفرده، وفي يوم ارتكاب الجريمة كانا يسهران معا بالشقة السكنية للمصري ونشب خلاف بينهما وقام المصري بطرد الخليجي فسدد له طعنة أمام الأسانسير وسحبه للشقة السكنية وأنهي حياته وقطع عضوه الذكري.

وتمكن رجال مباحث ثان المنصورة من ضبط المتهم، كما تم ضبط مواد مخدرة في الشقة محل ارتكاب الجريمة. 

 

الخليجي أجرى المعاينة التصويرية للجريمة  

وأجرى الشاب الخليجي رامى ب- 32 سنة” الذي يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، المعاينة التصويرية في جريمة قتل مسن في نهاية العقد الخامس من عمره ذبحا بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

