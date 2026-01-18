الأحد 18 يناير 2026
محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز التكنولوجي بالقنطرة شرق ويستمع لشكاوى المواطنين

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال تفقد المركز التكنولوجي
تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، خلال زيارته لمركز ومدينة القنطرة شرق، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ تأكيدًا على منهجه في المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على التواصل المباشر مع المواطنين. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد "مطبخ الخير" بمركز القنطرة شرق

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق حملة «دمتم سند» بالقنطرة شرق

 

محافظ الإسماعيلية يستمع لشكاوى المواطنين 

استمع المحافظ لشكاوى المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، ووجَّه رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، كما استمع لمسئول ملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز؛ للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أيَّ معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

 

الهدف من الجولة

وتأتي هذه الجولة في إطار سياسة المحافظ التي تركز على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى الميدان لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات، مما يعكس التزام المحافظة بتقديم أفضل الخدمات وضمان حقوق المواطنين، جاء ذلك إبراهيم مطر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

محافظ الإسماعيلية يشيد بفاعليات المبادرة 

وعلى صعيد آخر، كان قد شهد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، فاعليات المرحلة الثانية من حملة «دمتم سند» التي أطلقتها فرع الهيئة العامة الرعاية الصحية بالمحافظة،  في مركز ومدينة القنطرة شرق.  

وأشاد محافظ الإسماعيلية بحملة «دمتم سند» والتي تمثل نموذجًا عمليًا للرعاية الصحية المتمركزة حول المواطن، وتعكس التزام الهيئة بتقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة تصل إلى المواطن في منزله وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يعزز مفهوم العدالة الصحية ويحقق أعلى معدلات الأمان والرعاية المستدامة.  

التأكيد على تكامل العمل ببن كافة المديريات 

وأكد على تكامل كافة المديريات والهيئات وتعاونها في المبادرات التي تستهدف المواطن بمحافظة الإسماعيلية خاصة الأولي بالرعاية وكبار السن وذوي الهمم. 

