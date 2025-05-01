متحف قناة السويس يستقبل الزوار في عيد العمال (صور)

واصل متحف قناة السويس استقباله لأعداد كبيرة من الزوار، خلال عطلة عيد العمال، وذلك للتعرف على تاريخ قناة السويس.

إقبال من المصريين والأجانب على زيارة المتحف

وحرص عدد كبير من الزوار الأجانب والعرب والمصريين، على التعرف عن قرب على أبرز الملامح التاريخية والثقافية لإقليم قناة السويس.

جانب من الزيارات،فيتو

جانب من الزيارات،فيتو

جانب من الزيارات، فيتو

إبراز خصوصية المكان عبر المعروضات النادرة

يأتي ذلك من خلال ما يضمه المتحف من مقتنيات ومعروضات نادرة، تبرز خصوصية المكان، وترصد الأحداث التي شهدها، والتي كان لها أثر كبير في التاريخ المصري والعالمي.

جانب من الزيارات،فيتو

جانب من الزيارات،فيتو

جانب من الزيارات،فيتو

قناة السويس شريان مائي عالمي

وتعد قناة السويس هي الشريان الأهم الذى يضرب تاريخه لآلاف السنين، والقناة الحالية حُفرت بأيادي المصريين وجرت فيها دماؤهم قبل مياهها من أجل ربط الشرق بالغرب.

جانب من الزيارات،فيتو

جانب من الزيارات،فيتو

جانب من الزيارات،فيتو

جانب من الزيارات،فيتو

بدأ حفر قناة السويس في العام ١٨٥٩م، وواجه العمال فيها ظروفًا قاسية ليرسموا ملحمة من الكفاح الوطني. اليوم تُعد القناة رمزًا للسيادة المصرية وأحد أعظم إنجازات الهندسة البحرية في التاريخ.

جانب من الزيارات،فيتو

جانب من الزيارات،فيتو

جانب من الزيارات،فيتو

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