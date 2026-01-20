برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي مجانا

18 حجم الخط

يسعى نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقرر برناردو سيلفا إنهاء مسيرته الحافلة بالإنجازات مع مانشستر سيتي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي في نهاية الموسم الحالي 2025/ 2026.

برناردو سيلفا يتخذ قرار الرحيل عن مانشستر سيتي

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فقد اتخذ برناردو سيلفا قرارا نهائيا بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده بنهاية هذا الموسم.

وأشار إلى أن برشلونة أبرز المهتمين بالحصول على خدمات سيلفا مجانا، حيث يراقب النادي الكتالوني تطورات موقف اللاعب عن كثب بالموسم الحالي.

ويُعد برناردو سيلفا ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي طوال المواسم الماضية.

يوفنتوس وكومو يتنافسان مع برشلونة لضم برناردو سيلفا

وسبق أن ذكرت تقارير مؤخرا أن سيلفا يحظى أيضا باهتمام من جانب يوفنتوس وكومو من الدوري الإيطالي.

ويلعب صاحب الـ31 عاما ضمن صفوف المان سيتي منذ انتقاله إليه في 2017، قادما من موناكو.

وتوج سيلفا بالعديد من الألقاب بقميص السيتزنز، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2023، فضلا عن 6 ألقاب أخرى للدوري الإنجليزي.

برشلونة يركز على الصفقات المجانية

يذكر أن برشلونة يركز على الصفقات المجانية أو محدودة التكلفة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني مع قانون اللعب المالي النظيف في السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.