الدوري الألماني، بايرن ميونخ يقسو على لايبزيج بخماسية

18 حجم الخط

الدوري الألماني، حقق العملاق البافاري بايرن ميونخ فوزا كبيرا على حساب مضيفه لايبزيج بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

سجل هدف التقدم لصالح لايبزيج اللاعب روميلو في الدقيقة 20، ثم تعادل بايرن ميونخ عن طريق جنابري في الدقيقة 50 وجواثان تاه في الدقيقة 83 وبافلوفيتش في الدقيقة 86 وأوليسي في الدقيقة 88

على عكس الشوط الأول دخل فريق بايرن ميونخ الشوط الثاني باندفاع هجومي بحثا عن هدف التعادل، وهو ما تحقق سريعا في الدقيقة 50 عن طريق جنابري

استمر الحصار الهجومي لبايرن ميونخ لفريق لايبزيج في منطقة جزائه بحثا عن الهدف الثاني، بحثا عن الهدف الثاني، وهو ما تحقق في الدقيقة 67 عن طريق هداف الفريق هاري كين، ليمنح الزعيم البافاري التقدم الأول في المباراة وتصبح النتيجة 2-1 لصالحه

استسلم فريق لايبزيج للهجوم البافاري الكاسح وتراجع تماما لمنطقة جزائه، فيما أسفر الهجوم الشرس للبايرن عن ثلاثة أهداف أخرى عن طريق جواثان تاه في الدقيقة 83 وبافلوفيتش في الدقيقة 86 وميسيالا في الدقيقة

تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج

دخل فريق بايرن ميونخ مباراته أمام لايبزيج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – كين

خط الوسط: جوريتزكا – كارل بافلوفيتش – بيشوف

خط الهجوم: جنابري – لويس دياز – إيتو

البدلاء:

أوربيج – مين جاي – كيميش – موسيالا – أوليسي – ديفيز – جيريرو – تشافيز – سانتوس دايبر

تشكيل بايرن ميونخ، فيتو

بايرن ميونخ يسعى لتعزيز الصدارة

بهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 50 نقطة، ليعزز موقعه في صدارة الدوري الألماني، متقدمًا بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند الوصيف

فيما تجمد رصيد لايبزيج عند 32 نقطة في المركز الرابع

ويتمتع بايرن ميونخ بأفضلية تاريخية نسبية بعد مواجهة اليوم، إذ لم يتعرض للخسارة أمام لايبزيج في آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين، حقق خلالها أربعة انتصارات.





