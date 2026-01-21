سبورتنج لشبونة يخطف فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، خطف فريق نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي فوزًا مثيرًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «جوزيه ألفالادي»، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

سيطر فريق باريس سان جيرمان على مجريات الأمور، محاولًا تسجيل هدف التقدم، وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل، وسط تنظيم دفاعي من سبورتنج لشبونة.

وفي الدقيقة 31، أحرز باريس سان جيرمان هدفًا عن طريق وارن زائير إيمري، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية فيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الثاني، حيث افتتح سبورتنج لشبونة التسجيل في الدقيقة 74 عن طريق لويس سواريز، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في إدراك التعادل بعد خمس دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 79، عبر خفيتشا كفاراتسيخليا.

وفي الدقيقة 90، عاد لويس سواريز ليخطف هدف الفوز القاتل لسبورتينج لشبونة، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الترتيب.

بهذا الانتصار، رفع سبورتينج لشبونة رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 13 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام لشبونة في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: شوفاليه.

خط الدفاع: زابارني، ماركينيوس، نونو مينديش، ويليان باتشو.

خط الوسط: مايولو، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ديزيري دوي، باركولا.

مانشستر سيتي يسقط أمام بودو جليمت بنتيجة 3-1 بدوري أبطال أوروبا

وضمن نفس الجولة اليوم، سقط مانشستر سيتي أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب "أسبميرا" ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

وسجل بودو جليمت هدفين متتاليين عن طريق جاسبر في الدقيقتين 22 و24.

وفي الشوط الثاني سجل جليمت ثالث الأهداف عن طريق هاجي فيما سجل هدف السيتي الوحيد اللاعب ريان شرقي.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي مباراة اليوم ضد بودو جليمت بعد انتهاء مشواره رفقة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا وشارك كبديل في الدقيقة 69.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ماكس ألين، آيات نوري.

خط الوسط: رودري، رينديز، أوريلي.

خط الهجوم: فيل فودين، شرقي، إيرلينج هالاند.

