رياضة

عودة الإيجبشن ليج، مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري
الدوري المصري، تعود مسابقة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد، يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. 

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 15 من الدوري المصري “ الإيجبشن ليج” إقامة 5 مباريات وتأجيل 5 مواجهات أخرى، كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري 

الأربعاء 21 يناير 

سيراميكا والاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً
سموحة وفاركو: الساعة 8 مساءً

الخميس 22 يناير

وادي دجلة وغزل المحلة: الساعة 5 مساءً
حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية: الساعة 5 مساءً
الإسماعيلي والمقاولون العرب: الساعة 8 مساءً

وتأجلت مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

 وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية..

