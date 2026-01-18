الأحد 18 يناير 2026
طريقة عمل سلطة البطاطا المشوية، لذيذة وسريعة وصحية

سلطة البطاطا الحلوة
طريقة عمل سلطة البطاطا المشوية، من الأطباق الصحية والمشبعة في الوقت نفسه، فهي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، كما تناسب كل من يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا أو يبحث عن بدائل أخف من السلطات التقليدية المعتمدة على المايونيز. 

طريقة عمل سلطة السيزر في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة

تتميز سلطة البطاطا المشوية بسهولة تحضيرها، وإمكانية تقديمها كطبق جانبي مع وجبات الغداء أو العشاء، أو حتى كوجبة خفيفة مشبعة في أيام الريجيم.

فوائد البطاطا المشوية

البطاطا من الخضروات الغنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم طاقة تدوم لفترة أطول، كما تحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم وزيادة الشعور بالشبع. 
وعند شوي البطاطا بدلًا من قليها، نحصل على طعم لذيذ مع تقليل السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للنساء اللواتي يهتممن بصحتهن ووزنهن.

مكونات عمل سلطة البطاطا المشوية

سلطة البطاطا المشوية

لتحضير سلطة بطاطا مشوية متوازنة ومليئة بالنكهة، نحتاج إلى:

3 حبات بطاطا متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة أو فص ثوم مهروس

حبة فلفل رومي ملون مقطعة مكعبات

حبة خيار مقطعة

نصف كوب طماطم شيري أو طماطم عادية مقطعة

ربع كوب بصل أحمر مفروم ناعم

حفنة بقدونس أو جرجير مفروم

للتتبيلة:

2 ملعقة كبيرة زبادي (اختياري لنسخة أخف)

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة خل تفاح

ملعقة صغيرة مستردة

ملح وفلفل حسب الذوق

 

طريقة تحضير البطاطا المشوية
 

تُغسل البطاطا جيدًا وتُقشر حسب الرغبة، ثم تُقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

توضع البطاطا في وعاء، ويُضاف إليها زيت الزيتون والملح والفلفل والبابريكا والثوم، وتُقلَّب جيدًا حتى تتغلف بالتوابل.

تُرص البطاطا في صينية فرن مبطنة بورق زبدة، مع الحرص على توزيعها دون تكديس.

تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 30–40 دقيقة، مع تقليب البطاطا مرة واحدة في المنتصف حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

تُترك البطاطا لتبرد قليلًا قبل إضافتها للسلطة حتى لا تذبل الخضروات.

سلطة البطاطا المشوية

طريقة تحضير السلطة
 

في وعاء كبير، تُوضع البطاطا المشوية بعد أن تهدأ حرارتها.

تُضاف الخضروات المقطعة: الفلفل الرومي، الخيار، الطماطم، والبصل الأحمر.

يُضاف البقدونس أو الجرجير المفروم ويُقلَّب الخليط برفق.

تحضير التتبيلة
في وعاء صغير، تُخلط مكونات التتبيلة جيدًا حتى تتجانس، ثم تُسكب فوق السلطة وتُقلب برفق حتى تتوزع النكهات بشكل متساوٍ.

 

أفكار للتقديم والتنويع
يمكن إضافة قطع من الجبن الفيتا أو الجبن القريش لزيادة البروتين.

لمحبي النكهات القوية، يمكن إضافة الزيتون أو رشة زعتر أو روزماري.

يمكن تقديم السلطة دافئة في الشتاء أو باردة في الصيف حسب الرغبة.

 

في النهاية، تُعد سلطة البطاطا المشوية خيارًا مثاليًا يجمع بين الطعم الشهي والفائدة الصحية، كما أنها مناسبة للمرأة المشغولة التي تبحث عن وصفات سهلة وسريعة دون التنازل عن التغذية المتوازنة.

