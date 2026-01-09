طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز

18 حجم الخط

طريقة عمل تشيلي صوص، تشيلي صوص أو صلصة الشطة الحارة واحدة من أشهر الصلصات حول العالم، تتميز بمذاق حار لاذع ممزوج بحلاوة خفيفة وحموضة محببة.

يستخدم مع الدجاج المقلي، والبرجر، والبطاطس، والساندويتشات، والبيتزا، والمكرونة، ويعتبر بديل صحي واقتصادي للصلصات الجاهزة التي تحتوي غالبا على مواد حافظة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل تشيلي صوص.

مكونات عمل تشيلي صوص:-

2 كوب فلفل أحمر حار مقطع

1 كوب فلفل أحمر بارد رومي لإعطاء لون وطعم متوازن

6 فصوص ثوم

1 كوب سكر أبيض أو بني

1 كوب خل أبيض

1 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة نشا مذابة في نصف كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة اختياري

رشة كمون أو كزبرة ناشفة اختياري

يمكن استبدال الفلفل الأحمر الحار بالفلفل الأخضر حسب الرغبة.

طريقة عمل تشيلي صوص

طريقة عمل تشيلي صوص:-

يغسل الفلفل جيدا، ويزال الرأس فقط، ويمكن ترك البذور لزيادة الحرارة.

يقطع قطع صغيرة ليسهل طحنه.

إذا رغبتى بطعم أقل حدة، أزيلي البذور والجلد الأبيض الداخلي.

ضعي الفلفل الحار والفلفل الرومي فى حلة، وأضيفي الماء والخل.

ضعي السكر والملح والثوم، واتركي الخليط يغلي لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يلين الفلفل تماما.

بعد أن يهدأ الخليط قليلا، ضعيه في الخلاط.

اخلطي حتى يصبح قوامه ناعم تماما،

إذا رغبتى بقوام ناعم جدا يمكن تصفيته بمصفاة.

إذا رغبتى بقوام ناعم جدا يمكن تصفيته بمصفاة. أعيدي الخليط إلى النار، وأضيفي النشا المذاب في ماء.

قلبي باستمرار حتى يتكاثف القوام، ستلاحظين أن الصلصة تتحول من سائل إلى قوام يشبه الجاهز.

أضيفي البابريكا أو الكمون أو الفلفل الأسود حسب الذوق.

اتركيه يغلي دقيقة إضافية فقط.

ارفعيه من على النار واتركيه يبرد.

ثم يحفظ في برطمان زجاجي معقم داخل الثلاجة.

مدة الصلاحية والتخزين، في الثلاجة من 2 إلى 3 أسابيع، وفي الفريزر حتى 3 أشهر.

استخدمي ملعقة نظيفة دائمًا حتى لا يفسد بسرعة.

وجود الخل والسكر يعمل كمادة حافظة طبيعية.

يستخدم فى تتبيل الدجاج المشوي أو المقلي، وساندويتشات الشاورما والبرجر

البيتزا والباستا، ويمكن إضافته للسلطات، أو مع البطاطس المقلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.