طريقة عمل صوص الرانش، في البيت زي الجاهز أوفر وألذ

طريقة عمل صوص الرانش، من أنواع الصوص التى تقدم في مطاعم البيتزا، إلا أن الكثير من ستات البيوت أصبحت تفضل عمل البيتزا في البيت، ولذلك أصبحت تحاول أيضا تعلم طريقة عمل صوص الرانش في البيت، للتوفير في الميزانية.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل صوص الرانش، في البيت، بكل سهولة، وبأقل التكاليف.

المقادير

عدة فصوص من الثوم

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب طازج ومفروم ناعم جدًا بقدونس

كوب مايونيز

نصف كوب لبن زبادي

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

طريقة التحضير

1 افرمي الثوم ناعم واخلطيه مع الملح ثم دقيه حتى يصبح كالمعجون.

2. اخلطي الثوم مع البقدونس المفروم.

3. اخلطي المايونيز مع اللبن والخل.

4. أضيفي الثوم والبقدونس وحركي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات.

5. احفظي الخليط في مرطبان محكم بالثلاجة واستخدميه للسلطات أو

تغميسة حسب الرغبة.

طريقة عمل صلصة البيتزا

صلصة البيتزا

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صلصة البيتزا، لتضعينها على سطح عجينة البيتزا، لتبهري أفراد أسرتك بالبيتزا كالتي يتناولنها في أشهر المحلات.

مكونات صلصة البيتزا:

٤ فصوص ثوم

٤ حبات طماطم

حزمة صغيرة اوراق ريحان

٣ ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل

طريقة تحضير صلصة البيتزا:

تفتح الطماطم من الاسفل على كل علامة x باستخدام السكين، ثم توضع في ماء مغلي على النار مدة 4 دقائق.

تصفى الطماطم، وتترك لتبرد ثم ينزع عنها الجلد وتفرم قطع صغيرة.

يسخن الزيت في قدر على النار ثم يشوح الثوم.

يضاف الريحان، الملح والفلفل ويقلب الكل لمدة دقيقة.

تضاف الطماطم ثم تترك لتغلي على نار متوسطة مدة 10 دقائق.

توضع في مصفى كبير ثم تصفي جيدا للتخلص من القطع الكبيرة واستخلاص الصلصة الناعمة المنكهة فقط.

توضع ببرطمانات ثم تحفظ بالثلاجة الى حين الاستخدام.

طريقة عمل صوص البيج تيستي الشهي



صوص بيج تيستي

يعد صوص البيج تيستي من أشهر أنواع الصوصات التي تضاف إلى البرجر، وبدلا من شراءه جاهز، يمكنك عمله في البيت.

مكونات طريقة عمل صوص البيج تيستي:-

مقدار نصف كوب من صوص كرافت ميركل

مقدار نصف كوب من المايونيز

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية البرتقالية

اللون.

مقدار ملعقة كبيرة من نكهة هاينز الحلوة.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الخيار المخلل.

مقدار حفنة من الشبت الأخضر.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

عدد ثمرة واحدة من البصل صغير الحجم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاتشب.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة التحضير:-

نقوم في تحضير طريقة عمل صوص بيج تايستي سوف يتم تقشير البصل ثم غسله وتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا فيما يشبه فرمه جيدا.

يتم غسل الشبت الأخضر وفرمه جيدا حتى يصبح ناعم جدا.

وفي الخلاط الكهربي يتم فرم الخيار المخلل.

وفي إناء عميق متوسط الحجم يتم وضع صوص الكرافت والمايونيز مع البصل المفروم والسكر والملح والخيار المخلل المفروم والشبت الأخضر ويتم خلطهم معا.

ثم نضيف باقي المكونات الخل ونكهة هاينز مع صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية مع الكاتشب ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معا.

ثم يتم وضع الإناء في المايكرويف لمدة دقيقة واحدة.

ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتجانس جميع المكونات.



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