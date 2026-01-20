رئيس إقليم كردستان العراق: اشتبكات الجيش السوري وقسد تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة

18 حجم الخط

اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أن الاشتباكات الدائرة في سوريا بين الجيش السوري وقوات قسدا، تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار سوريا والمنطقة، مضيفا أنهم يتابعون بقلق بالغ التطورات الميدانية.

اتصال بين أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، بحث فى وقت سابق من اليوم، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمن الحدود، وتنسيق فتح المعابر، إضافة إلى ملاحقة فلول تنظيم "داعش".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري أحمد الشرع مع محمد شياع السوداني، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، حيث أكد السوداني حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها، مشددًا على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.

الرئيس السوري يؤكد حرصه على أمن الحدود المشتركة مع العراق

من جانبه، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدًا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن، مشيرًا إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

