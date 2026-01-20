الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس إقليم كردستان العراق: اشتبكات الجيش السوري وقسد تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة

رئيس إقليم كردستان
رئيس إقليم كردستان العراق، فيتو
18 حجم الخط

 اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أن الاشتباكات الدائرة في سوريا بين الجيش السوري وقوات قسدا، تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار سوريا والمنطقة، مضيفا أنهم يتابعون بقلق بالغ التطورات الميدانية.

اتصال بين أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي 

وكان  الرئيس السوري أحمد الشرع، بحث فى وقت سابق من اليوم، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمن الحدود، وتنسيق فتح المعابر، إضافة إلى ملاحقة فلول تنظيم "داعش".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري أحمد الشرع مع محمد شياع السوداني، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، حيث أكد السوداني حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها، مشددًا على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.

الرئيس السوري يؤكد حرصه على أمن الحدود المشتركة مع العراق

من جانبه، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدًا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن، مشيرًا إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

قسد تعلن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش السوري بهذا الشرط

الدفاع السورية: دخول وقف إطلاق النار مع قسد حيز التنفيذ الساعة الـ 8 مساء اليوم

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السوري أحمد الشرع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي سوريا الشعب السورى الحكومة العراقية رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

مواد متعلقة

قسد تدعو الأكراد بكردستان وأوروبا إلى الانخراط في المقاومة ضد القوات الحكومية السورية

"قسد" تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري في ريف حلب

الشرع يتعهد بحماية حقوق الأكراد والجيش السوري ينتشر ميدانيا في منطقة الجزيرة

بلومبيرج: تركيا تخطط لدعم سوريا عسكريا وإبرام صفقة تستهدف المسلحين الأكراد
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم على دورتموند 2-0 في الشوط الأول

آرسنال يتقدم على إنتر ميلان 2-1 في شوط أول مثير

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

آرسنال يضرب إنتر ميلان بثلاثية ويواصل صدارة مرحلة الدوري بأبطال أوروبا (صور)

تضارب في أرقام وزارة الثقافة وراء اختفاء أكثر من 400 دار نشر بمعرض القاهرة للكتاب

الموت يفجع الفنانة بشرى

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

توتنهام يضرب دورتموند بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بضياع فرص مهمة

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية