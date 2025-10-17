بلومبيرج: تركيا تخطط لدعم سوريا عسكريا وإبرام صفقة تستهدف المسلحين الأكراد

ذكرت وكالة بلومبيرج في تقرير لها اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين أتراك، أن أنقرة تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية وإبرام صفقة تسمح لها باستهداف المسلحين الأكراد العاملين على طول الحدود السورية بأكملها.

تركيا تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية

وأوضحت بلومبيرج في تقريرها أن الخطط تشمل توريد سيارات مصفحة وطائرات دون طيار ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا للمسئولين الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الموضوع.

وسيتم نشر هذه المعدات في شمال سوريا، لتجنب إذكاء التوترات مع إسرائيل في الجنوب الغربي.

ورفضت الرئاسة التركية التعليق، ولم ترد وزارة الإعلام السورية كذلك على طلب للتعليق.

وبحسب "بلومبيرج" تهدف الشاحنات التركية المخطط لها إلى دعم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي قاد عملية (ردع العدوان) للإطاحة ببشار الأسد أواخر العام الماضي ويسعى لتوحيد البلاد تحت قيادته.

ومن المتوقع أن تساعد الإمدادات العسكرية الشرع في إعادة بناء جيش البلاد، بعد أن دمرت إسرائيل معظم الترسانة العسكرية السورية إثر سقوط نظام الأسد مباشرة.

ويبرز هذا التحرك أيضا قلق أنقرة من شمال شرق سوريا الذي يجاور تركيا وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا.

وناقشت تركيا وسوريا توسيع اتفاقية أمنية عمرها نحو ثلاثة عقود تسمح للأولى بضرب المسلحين الأكراد العاملين بالقرب من الحدود، وفقا للمسؤولين. وترغب تركيا في تمديد النطاق المسموح به من 5 كيلومترات حاليا إلى 30 كيلومترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.