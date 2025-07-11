رئيس إقليم كردستان يرحب بقرار "حزب العمال" التخلي عن السلاح

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، عن دعمه للخطوة التي اتخذها حزب العمال الكردستاني بتلف أسلحته، وذلك في مراسم أقيمت في مدينة السليمانية العراقية.

وأضاف بارزاني، في بيان، أن "الخطوة مهمة وتبعث على السعادة من أجل تتويج عملية السلام بالنجاح".

وأكد أن العملية تتزامن مع "فترة حساسة تمر فيها المنطقة بمرحلة ووضع صعب، مضيفًا أن نجاحها "سيخدم المنطقة بأكملها.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق: "أود أن أؤكد مجددًا أننا مستعدون لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة والقيام بكل ما يقع على عاتقنا".

وقدم بارزاني شكره إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "على المبادرة التي اتخذها من أجل العملية، والدعم الذي قدمه والجهود التي بذلها لضمان نجاحها".

كما أعرب عن "احترامه" لدور رئيس حزب "الحركة القومية" التركي دولت بهجلي في هذا السياق، ولكل من ساهم في نجاح العملية.

وفي وقت سابق الجمعة، أقدمت مجموعة من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.

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