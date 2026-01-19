الإثنين 19 يناير 2026
خارج الحدود

"قسد" تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري في ريف حلب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أنها  تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن عناصر الجيش دخلت مدينة الشدادي بريف الحسكة، بعد إطلاق قسد سراح عناصر داعش من سجن الشدادي".

الجيش السوري يدخل مدينة الشدادي

وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش السوري، ستقوم وحدات الجيش بتأمين سجن الشدادي ومحيطة بالإضافة لتمشيط مدينة الشدادي وما حولها بهدف إلقاء القبض على السجناء الذين أطلقت قسد سراحهم والذين ينتمون لتنظيم داعش.

خروج سجن الشدادي في الحسكة عن السيطرة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قسد، في وقت سابق من اليوم، أن سجن الشدادي الواقع في محافظة الحسكة بات خارجا عن سيطرتها، في ظل تصاعد المواجهات المسلحة في محيطه خلال الساعات الماضية.

وقالت قسد، إن سجن الشدادي يقع على بعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة تابعة للتحالف الدولي ضد “داعش” في المنطقة، ما يزيد من خطورة الوضع الأمني المحيط بالسجن.

وأكدت قوات قسد، سقوط قتلى وجرحى في صفوفها جراء اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري بمحيط سجن الشدادي، دون الكشف عن أعداد محددة.

وأوضحت قسد أن سجن الشدادي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، محذرة من تداعيات خطيرة في حال استمرار فقدان السيطرة عليه، ومشددة على أن الوضع يشكل تهديدا أمنيا واسعا على المنطقة بأكملها.

الشرع يتوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية

جدير بالذكر، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن مساء أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية يهدف إلى وقف إطلاق النار وتوسيع سلطة الدولة السورية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما يعزز الأمن والاستقرار في مناطق التوتر.

