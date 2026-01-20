الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاع السورية: دخول وقف إطلاق النار مع قسد حيز التنفيذ الساعة الـ 8 مساء اليوم

القوات السورية، فيتو
القوات السورية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم، أن وقف إطلاق النار مع قوت قسد، من الساعة الثامنة مساء اليوم، ولمدة 4 أيام.

وقف إطلاق النار بين القوات والسورية وعناصر قسد

وأضافت الدفاع السورية، أن إعلان وقف إطلاق النار مع قسد جاء التزاما بالتفاهمات بين الحكومة وقسد لإنجاح الجهود الوطنية، مؤكدة أنه في حال إتمام الاتفاق لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على الأطراف.

فى ذات السياق، قالت الحكومة السورية وفق ما نقلت وكالة "سانا"، إنها أخطرت الجانب الأمريكي رسميا ليلة أمس، بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول.

الحكومة السورية تؤكد استعدادها لتسلم مخيم الهول

وأكدت الحكومة السورية، لواشنطن استعدادها لتسلُّم المواقع بمحيط مخيم الهول لمنع استغلال الانسحاب من تنظيمات إرهابية.، متهمة قسد بالمماطلة في عملية تسليم المواقع بمحيط مخيم الهول لخلط الأوراق وتصدير أزمة أمنية جديدة.

مخيم الهول، فيتو
مخيم الهول، فيتو

وحملت قيادة قسد مسؤولية تداعيات التأخير المتعمد في تسليم المواقع بمحيط مخيم الهول.

عودة مخيم الهول إلى دائرة الضوء بسبب أحداث سوريا

وعاد مخيم الهول إلى دائرة الضوء وسط الأحداث فى سوريا، مع أنباء عن وقوع اشتباكات بمحيطه بعد انسحاب "قسد" التي كانت تسيطر عليه.

تنبع أهمية مخيم الهول من كونه يضم الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" والمتهمين بالانتماء إليه بعد سقوط آخر معاقله عام 2019.

"قسد" تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري في ريف حلب

الجيش السوري يعلن استعداده استلام كافة سجون داعش من قسد

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدفاع السورية مخيم الهول قسد وقف اطلاق النار محيط مخيم الهول داعش وقف إطلاق النار مع قسد الحكومة السورية

مواد متعلقة

قائد «قسد»: تصاعد الهجمات على منشآت احتجاز مقاتلي وعائلات داعش بالشدادي ومخيم الهول

أنقرة تعلق على واقعة إنزال العلم التركي في منطقة الحدود مع سوريا

الجيش السوري يعلن السيطرة على مطار الطبقة العسكري في حلب

انفجارات عنيفة تهز الحسكة شمال شرق سوريا وسط أنباء عن قصف جوي
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

بيراميدز ينهي اتفاقه مع الزمالك على ضم ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف

إنطلاق فعاليات مبادرة «منحة علماء المستقبل» بحضور رئيس الوزراء بجامعة القاهرة

وزير التموين يبحث مع نواب البرلمان الطلبات المقدمة من المواطنين

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية