الدفاع السورية: دخول وقف إطلاق النار مع قسد حيز التنفيذ الساعة الـ 8 مساء اليوم

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم، أن وقف إطلاق النار مع قوت قسد، من الساعة الثامنة مساء اليوم، ولمدة 4 أيام.

وقف إطلاق النار بين القوات والسورية وعناصر قسد

وأضافت الدفاع السورية، أن إعلان وقف إطلاق النار مع قسد جاء التزاما بالتفاهمات بين الحكومة وقسد لإنجاح الجهود الوطنية، مؤكدة أنه في حال إتمام الاتفاق لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على الأطراف.

فى ذات السياق، قالت الحكومة السورية وفق ما نقلت وكالة "سانا"، إنها أخطرت الجانب الأمريكي رسميا ليلة أمس، بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول.

الحكومة السورية تؤكد استعدادها لتسلم مخيم الهول

وأكدت الحكومة السورية، لواشنطن استعدادها لتسلُّم المواقع بمحيط مخيم الهول لمنع استغلال الانسحاب من تنظيمات إرهابية.، متهمة قسد بالمماطلة في عملية تسليم المواقع بمحيط مخيم الهول لخلط الأوراق وتصدير أزمة أمنية جديدة.

مخيم الهول، فيتو

وحملت قيادة قسد مسؤولية تداعيات التأخير المتعمد في تسليم المواقع بمحيط مخيم الهول.

عودة مخيم الهول إلى دائرة الضوء بسبب أحداث سوريا

وعاد مخيم الهول إلى دائرة الضوء وسط الأحداث فى سوريا، مع أنباء عن وقوع اشتباكات بمحيطه بعد انسحاب "قسد" التي كانت تسيطر عليه.

تنبع أهمية مخيم الهول من كونه يضم الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" والمتهمين بالانتماء إليه بعد سقوط آخر معاقله عام 2019.

