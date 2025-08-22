بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

هدد آراس شيخ جنكي، شقيق القيادي الكردي لاهور شيخ جنكي رئيس حزب جبهة الشعب في كردستان العراق، بأن اعتقال شقيقه قد يؤدي إلى "تدمير السليمانية"، داعيًا إلى التركيز على توفير الرواتب والخدمات بدل تحريك القوات.



وتشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، انتشارًا واسعًا للقوات الأمنية، ولاسيما في محيط منطقة لالازار، حيث يقيم لاهور شيخ جنكي، بعد الأنباء عن صدور قرار يقضي باعتقاله.

وهناك خلاف بين لاهور شيخ جنكي والقيادي الكردي بافل طالباني يعود إلى عام 2021، حينما كانا يتقاسمان رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني بصفة "رؤساء مشتركين".

لكن سرعان ما تطور النزاع إلى صراع نفوذ داخل الحزب، انتهى بإقصاء لاهور من منصبه واتهامه بإدارة تشكيلات أمنية موازية، والتورط في ملفات فساد وتجاوزات، وهي اتهامات ظل ينفيها باستمرار.



ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقة بين الجانبين، وتوزع أنصار الاتحاد الوطني بين مؤيد لبافل وآخرين متمسكين بزعامة لاهور، الذي أعلن لاحقًا تأسيس حزب جديد تحت مسمى "جبهة الشعب".

وتمكن الحزب حديث التأسيس من دخول برلمان كردستان بعد انتخابات 2024، وحصد مقعدين، ما اعتُبر تحديًا مباشرًا للاتحاد الوطني في معقله الرئيسي بالسليمانية.

وتتهم أوساط مقربة من لاهور خصومه في قيادة الاتحاد الوطني بمحاولة تصفيته سياسيًا عبر القضاء والتحركات الأمنية، بينما يعتبر جناح بافل طالباني أن استمرار نفوذ لاهور يمثل تهديدًا لوحدة الحزب وأمن الإقليم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.