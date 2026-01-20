الثلاثاء 20 يناير 2026
خارج الحدود

لبحث التعاون الأمني بين العراق وسوريا، اتصال هاتفي بين السوداني والشرع

الرئيس السوري
الرئيس السوري
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا والتحديات الأمنية.

 

اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس السوري 


وخلال الاتصال، أكد السوداني حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها، مشددا على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.

الشرع يؤكد على تعزيز التعاون الأمني مع العراق 

ومن جانبه، أكد الرئيس الشرع حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن.

وأشار الشرع إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

