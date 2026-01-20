الأربعاء 21 يناير 2026
الزراعة الفيوم تنظم يوما إرشاديا لمحصول القمح

 نظمت مديرية الزراعة بالفيوم يوما إرشاديا لمحصول القمح، بجمعية قرية كفور النيل، التابعة لمركز الفيوم.

إرشادات للمزارعين

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن اليوم الإرشادي تناول تقديم عدد من التوصيات الفنية للمزارعين، شملت الإرشادات الخاصة بعمليات التسميد والري، وأهمية المتابعة الدورية والمرور الحقلي لاكتشاف أي إصابات مبكرًا، واستعراض مميزات الزراعة على المصاطب ودورها في ترشيد مياه الري وزيادة كفاءة الإنتاج، كما شهد اليوم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات من  المزارعين، وتم الرد عليها وتوضيحها من قبل  المهندسين، في إطار تعزيز التواصل الإرشادي ونقل التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين.

زراعة سخا 95 بالحقول الإرشادية 

 يذكر أن الحقول الإرشادية في الفيوم تزرع قمح سخا 95 على مصاطب، وهو من أفضل  أصناف القمح التي استنبطها مركز البحوث الزراعية في مصر، ويصنف كقمح خبز،  يتميز  بمرونة عالية جعلته يحتل مكانة متقدمة في الخريطة الصنفية للموسم الحالي 2025/ 2026

مميزات قمح سخا 95

​يفضل المزارعون صنف سها 95، لأنه من الأصناف عالية الإنتاج بسبب كثرة التفريغ وزيادة عدد السنابل، كما أنه من أكثر الأصناف مقاومة للأمراض، وعلى رأسها الصدأ الأصفر، والأوراق،  الساق، كما أنه من الأصناف المتميزة بتحمل الإجهاد الحراري، ويتمتع بإنتاج دقيق أبيض مميز في صناعة الخبز.

زراعة الفيوم تنظم ندوتين عن ترشيد استهلاك مياه الري واستخدام المخصبات الحيوية

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الري

​كما يمتلك سخا 95 مرونة في مواعيد الزراعة دون تأثر الإنتاج بالتبكير أو التأخير، ويمكن زراعته في كل محافظات مصر.

