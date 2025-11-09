الأحد 09 نوفمبر 2025
أصيب 3 أشخاص، انتظام المرور على طريق وادي الريان بعد إزالة آثار حادث

انتظمت حركة المرور علي طريق وادي الريان بمحافظة الفيوم، بعد إزالة اثار حادث انقلاب سيارة ملاكي، وإصابة 3 من ركابها.

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا  من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، علي طريق وادي الريان، بعد عزبة الخمسين، في اتجاه شلالات وادي الريان، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن عدد المصابين 3 من ركاب السيارة التي انقلبت في وسط الطريق بسبب السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

 وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

القبض على 4 سائقين ميكروباص بموكب زفاف بتهمة تعطيل حركة المرور في الفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

 

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة يوسف الصديق، وأحيل الي النيابة المختصة.

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

