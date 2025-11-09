أصيب 3 أشخاص، انتظام المرور على طريق وادي الريان بعد إزالة آثار حادث

18 حجم الخط

انتظمت حركة المرور علي طريق وادي الريان بمحافظة الفيوم، بعد إزالة اثار حادث انقلاب سيارة ملاكي، وإصابة 3 من ركابها.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، علي طريق وادي الريان، بعد عزبة الخمسين، في اتجاه شلالات وادي الريان، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن عدد المصابين 3 من ركاب السيارة التي انقلبت في وسط الطريق بسبب السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة يوسف الصديق، وأحيل الي النيابة المختصة.

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.